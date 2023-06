Dax zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Mittwoch hatte er 0,6 Prozent fester bei 15.949 Zählern geschlossen. Die Wall Street kam nur schwer in die Gänge und fand keine einheitliche Richtung. Wenig Überraschendes hatte es bei der jährlichen Geldpolitikkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra gegeben. So hatte US-Notenbank-Chef Jerome Powell im Kampf gegen die Inflation weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt. Auch die EZB kann laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde noch nicht genug Anzeichen für eine Abschwächung des Preisschubs im Euroraum erkennen.

Am Donnerstag richtet sich das Augenmerk der Börsianer entsprechend auf die Verbraucherpreisdaten für Juni. Diese dürften um durchschnittlich 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat steigen, sagen die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Volkswirte voraus.

Bei den Unternehmen stehen Geschäftszahlen von H&M und Nike an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.949,00

Dax-Future

16.075,00

EuroStoxx50

4.344,75

EuroStoxx50-Future

4.371,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.852,66 -0,2 Prozent

Nasdaq

13.591,75 +0,3 Prozent

S&P 500

4.376,86 +0,0 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

33.301,12 +0,3 Prozent

Shanghai

3.183,96 -0,2 Prozent

Hang Seng

18.870,24 -1,6 Prozent

