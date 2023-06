EU-Parlamentspräsidentin mahnt bei Migrationsdebatte Humanität an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit Blick auf die anhaltende Debatte zur Migration in der EU hat die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, an die Menschlichkeit appelliert. Sie betonte am Donnerstag bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel, dass kein Mann, keine Frau und kein Kind bei dem Versuch, Europa zu erreichen, in europäischen Gewässern sterben sollte. "Das muss der absolute Punkt sein, den wir nie vergessen, wenn wir über Zahlen sprechen, denn wir neigen dazu, desensibilisiert zu werden, wenn die Zahlen größer werden."

Metsola antworte damit auf eine Frage, wo angesichts zahlreicher verheerender Bootsunglücke und Gewalt, denen Migranten teils ausgesetzt seien, das Menschenrecht bleibe.

Der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zufolge starben beim Weg über das Mittelmeer 2022 knapp 2400 Menschen auf der Flucht./red/DP/stw