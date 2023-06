GNW-Adhoc: BDO stärkt Finance Transformation mit FloQast

^HAMBURG, Deutschland, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die gestiegene

Komplexität in der Rechnungslegung, zunehmende Anforderungen an einen Fast- Close-Abschluss sowie Transparenz über Finanzkennzahlen machen systemgestützte Lösungen schon heute zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Finanzberichterstattung. BDO unterstützt sowohl bei der Auswahl und Implementierung von Softwarelösungen im Finanzbereich als auch bei Eigenentwicklungen auf Kundenseite. Darüber hinaus verfügt BDO über ein breites Portfolio eigener Tools. ?Softwarelösungen zum Datenmanagement und Sicherstellung der Compliance- Anforderungen im Finanzbereich werden am Markt dringend benötigt. Das stellen wir in unserer täglichen Arbeit immer wieder fest. Wir freuen uns daher sehr, durch Kooperationen unsere bereits sehr erfolgreiche Beratung im Bereich der digitalen Transformation von Finanzprozessen weiter ausbauen zu können", sagt Melanie Schunk, Partnerin und Leiterin des Fachbereichs Accounting & Reporting Advisory Group bei BDO. Ralf Widdig, Partner und Leiter des Fachbereichs IT & Performance Advisory bei BDO, ergänzt: ?Unser fachbereichsübergreifendes Team verfügt einerseits über eine hervorragende Expertise im Bereich der Rechnungslegung und zugrunde liegender Finanzprozesse und hat darüber hinaus auch eine langjährige Erfahrung im Bereich der Systemintegration und des Datenmanagements. Damit sind wir für die Unterstützung unserer Kunden bei der Finance Transformation hervorragend aufgestellt". ?Wir sind sehr froh, BDO als Implementierungspartner im DACH-Raum gewonnen zu haben. BDO hat eine hervorragende Reputation und langjährige Erfahrung in der Transformationsberatung. Wir sind uns sicher, hierdurch die Entwicklung moderner Accounting-Frameworks im DACH-Raum weiter vorantreiben zu können", so Adam Zoucha, Managing Director FloQast. Über BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO zählt mit über 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 27 Offices zu den führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory in Deutschland. Im Berichtsjahr 2022 erzielte die deutsche BDO Gruppe einen Umsatz von 347 Mio. Euro - ein Plus von gut 14 Prozent. In der Abschlussprüfung zählen namhafte Unternehmen zu den Kunden, u.a. der Dax-Konzern SAP, das Familienunternehmen Haniel, der Lebensmittelkonzern Theo Müller und die Citigroup Global Markets Europe AG. Die deutsche BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Gründungsmitglied des internationalen BDO Netzwerks (1963), das mit über 111.000 Mitarbeitern in 164 Ländern vertreten ist und im Berichtsjahr 2022 einen Umsatz von 12,8 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete. Über FloQast Von Accountants für Accountants: FloQast wurde 2013 von ehemaligen Wirtschaftsprüfern gegründet und unterstützt mittlerweile mehr als 2.200 Unternehmen bei der Automatisierung ihrer Finanz-Workflows. Die cloud-basierte Plattform kann in bestehende Prozesse rund um den Monatsabschluss und Compliance integriert werden. Zu den Kunden zählen unter anderem Emma Sleep, Get Your Guide, On Running, Zoom und Gorillas. Kontakt: John Siegel Manager Corporate Communications, FloQast john.siegel@floqast.com °