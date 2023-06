GNW-Adhoc: Unabhängige Studie bestätigt Drei-Jahres-ROI von 391 % durch KI-gesteuerte Suchplattform von Lucidworks

^* Um 6,8 Millionen US-Dollar höherer Gewinn im E-Commerce durch verbesserte

Konversionen * 8,9 Millionen US-Dollar an eingesparter Personalzeit für die Suche * 1,8 Millionen US-Dollar an Einsparungen durch Neuzuweisung von Entwicklern SAN FRANCISCO, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lucidworks (http://lucidworks.com/), der führende Anbieter von Suchlösungen, hat heute die Ergebnisse einer in Auftrag gegebenen Total Economic Impact(TM)-Studie (https://lucidworks.com/ebooks/forrester-tei-report/) bekanntgegeben, die von Forrester Consulting im Namen von Lucidworks durchgeführt wurde. Die Studie zeigt, dass Lucidworks Fusion eine signifikante Umsatzsteigerung für den E- Commerce des Verbundunternehmens und eine positive Zeitersparnis der Mitarbeiter bei der Nutzung am Arbeitsplatz bewirkt hat. ?Wir wissen, wie wichtig es ist, das Endergebnis unserer Kunden zu verbessern und wiederum ein erstklassiges Erlebnis für ihre Kunden zu schaffen", so Mike Sinoway, CEO von Lucidworks. ?Die Studie von Forrester Consulting zeigt den positiven Einfluss von Lucidworks Fusion und KI-Technologie auf das digitale Erlebnis für Mitarbeiter und Käufer." In der Studie wurden auch die folgenden Vorteile von Lucidworks Fusion genannt: * Nettogegenwartswert von 13,92 Millionen US-Dollar und ROI von 391 %. Ein Unternehmen, das in Lucidworks Fusion investiert, profitiert innerhalb von drei Jahren von einer Gewinnsteigerung von 17,48 Millionen US-Dollar, während die Kosten bei 3,56 Millionen US-Dollar liegen. * Einsparungen durch Neuzuweisung in Höhe von 1,8 Millionen US- Dollar. Lucidworks Fusion reduziert die Anzahl erfahrener Entwickler, die für die Wartung der Suchanwendung benötigt werden, und setzt diese Entwickler für andere strategische Initiativen ein. * Gewinnsteigerung in Höhe von 6,8 Millionen US-Dollar im E-Commerce durch eine verbesserte Konversion. Steigende Umsätze im E-Commerce führen zu höheren Gewinnen. * Für die Suche eingesparte Personalzeit in Höhe von insgesamt 8,9 Millionen US-Dollar. Signifikante Zeitersparnis von bis zu 2,9 % für Mitarbeiter, die die Suche intensiv nutzen. ?Wir sind bestrebt, als zuverlässiger Partner mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und neue Integrationen mit Spitzentechnologien wie generativer KI und neuronaler Suche zu entwickeln", so Sinoway. ?Wir machen die Suche für einige der größten Marken der Welt zu einer Supermacht und glauben, dass die Ergebnisse der Studie den Wert von Lucidworks als Softwareanbieter und Marktführer in diesem Bereich bestätigen." Forrester Consulting befragte mehrere Kunden von Lucidworks. Die im Rahmen des Prozesses gebildete Verbundorganisation wies die folgenden zusätzlichen qualitativen Vorteile auf: * Bringen Sie die Entscheidungsfindung näher an die Produktverantwortlichen heran. Lucidworks Fusion bietet eine einfache Schnittstelle, die es dem Benutzer ermöglicht, die Recherche manuell anzupassen, um bestimmte Ergebnisse hervorzuheben. Die Befragten stellten fest, dass die Marketingfachleute schnell Änderungen vornahmen, ohne den technischen Support einzubeziehen. * Verbessern Sie die Betriebszeit. Die Befragten berichteten, dass sie mit früheren Lösungen viel Personal für die Betreuung des Systems aufwenden mussten, aber trotzdem keine störenden Ausfallzeiten verhindern konnten. Mit dem Einsatz von Fusion wurde das Risiko eines Ausfalls verringert. * Gewinnung von Erkenntnissen durch umfassendere Suchergebnisse. Die Fähigkeit der Befragten, die Suche über System- und Ländergrenzen hinweg zusammenzuführen, beseitigt Datensilos und liefert umfassendere Ergebnisse. Lesen Sie die vollständige Studie hier (https://lucidworks.com/ebooks/forrester- tei-report/) und erfahren Sie mehr über Lucidworks unter Lucidworks.com (http://lucidworks.com/). Über Lucidworks Lucidworks ist davon überzeugt, dass der Kern einer großartigen digitalen Erfahrung mit der Suche und dem Browsen beginnt. Lucidworks erfasst das Nutzerverhalten und nutzt maschinelles Lernen, um Menschen mit den Produkten, Inhalten und Informationen zu verbinden, die sie benötigen. Die größten Marken der Welt, darunter Crate & Barrel, Lenovo, Red Hat und Cisco Systems, vertrauen auf die Produktsuite von Lucidworks, wenn es darum geht, Anwendungen für den Handel, den Kundenservice und den Arbeitsplatz zu entwickeln, die die Kunden begeistern und die Mitarbeiter unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Lucidworks.com (http://lucidworks.com/). °