Institut - Welthandel erholt sich vom Energiepreisschock

Berlin (Reuters) - Der Welthandel erholt sich den Wirtschaftsforschern des RWI-Instituts zufolge von der Energiekrise.

Das signalisiere der gemeinsam mit dem Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) erstellte Containerumschlag-Index, der im Mai um 1,1 Punkte auf 123,4 Punkte zulegte. Das sei bereits der vierte Anstieg in Folge, wie das in Essen ansässige RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung am Donnerstag mitteilte. "Der weltweite Containerumschlag erholt sich langsam vom Energiepreisschock des vergangenen Jahres", sagte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. Allerdings habe der Umschlag das Niveau vom vergangenen Sommer noch nicht wieder erreicht.

In den chinesischen Häfen war die Ausweitung des Containerumschlags besonders kräftig: Hier legte das Barometer um 4,1 auf 140,5 Punkte zu. Dagegen sank der Containerumschlag in den europäischen Häfen, nachdem er im April noch kräftig gestiegen war: Der sogenannte Nordrange-Index wichtiger kontinentaleuropäischer Häfen an der Nordsee fiel um 4,3 auf 104,1 Zähler. "In Europa bleibt der Containerumschlag aber nach wie vor hinter den übrigen Weltregionen zurück", sagte Schmidt. "Hier war der Energiepreisanstieg und damit der Entzug von Kaufkraft gravierender als in vielen anderen Regionen der Welt." Die Erholung werde dementsprechend auch etwas länger dauern.

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren ist derzeit so schlecht wie seit über einem halben Jahr nicht mehr. Das Barometer für die Erwartungen in der Exportindustrie fiel im Juni auf minus 5,6 Punkte, nach plus 1,0 Zählern im Mai, wie das Münchner Ifo-Institut bei seiner monatlichen Unternehmensumfrage herausfand. "Neben der inländischen Nachfrageschwäche zeichnen sich jetzt auch noch weniger Aufträge aus dem Ausland ab", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Dies sind keine guten Nachrichten für die deutsche Exportwirtschaft." Die weltweiten Zinserhöhungen dämpften die Nachfrage nach Waren "Made in Germany".

