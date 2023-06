IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Die Battery Show Europe begrüßt fast 17.000 verifizierte Teilnehmer und 3.000 CEOs

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Die Battery Show Europe begrüßt fast 17.000 verifizierte Teilnehmer und 3.000 CEOs

Die Elektrofahrzeugindustrie erzielte weltweit einen Umsatz von 53 Milliarden $ und in Europa einen Umsatz von 8 Milliarden $.

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 29. Juni 2023 / Die Battery Show Europe, die größte europäische Messe, die die europäische und internationale Community für fortschrittliche Batterie- und EV/HEV-Technologie zusammenbringt, verzeichnete dieses Jahr fast 17.000 verifizierte Teilnehmer und 766 Aussteller, und bot weitere Impulse für den internationalen Aufstieg von Elektrofahrzeugen während der Veranstaltung vom 23. bis 25. Mai in Stuttgart.

Auf der Battery Show Europe, die parallel zur Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe stattfand, wurden die neuesten Innovationen und Technologien von Marken aus aller Welt vorgestellt. Zu den Top-Ausstellern zählten Webasto, BASF, Schunk, Parker und Bosch. Live-Produktpräsentationen von Siemens, Donaldson, DuPont, Henkel und Dow lieferten konkrete Beispiele für die Fortschritte, die erzielt wurden.

Europas Interesse an Nachhaltigkeit und am Einsatz von Elektrofahrzeugen wird nicht abreißen. Zu den registrierten Teilnehmern zählten fast 3.000 CEOs und Manager führender Batterie- und Elektrofahrzeugmarken und -unternehmen, so Rob Shelton, Event Director der Battery Show Europe. Insbesondere Deutschland ist und bleibt ein weltweit führender Anbieter von Innovationen in den Bereichen Batterie und Elektrofahrzeug, in denen Fortschritte gemacht werden. Wir sind stolz auf die Vordenker und Marken, die auf der Battery Show Europe präsent waren, die die weltweite Elektrofahrzeugbranche weiterhin antreibt.

Mit einem Wert von über 250 Mrd. US$ florieren die europäischen Märkte für Batterien und Elektrofahrzeuge weiterhin, zumal die Verkaufszahlen für PKW-Elektrofahrzeuge von 6,6 Mio. im Jahr 2021 auf 21 Mio. im Jahr 2025 steigen sollen. Allein die Elektrofahrzeugindustrie hat einen Umsatz von 53 Milliarden US$ erwirtschaftet, davon 8 Milliarden $ in Europa. Um ethisches und nachhaltiges Wachstum zu fördern, hat Deutschland kürzlich Batteriepässe entwickelt, die als digitale ID-Technologie dienen und zur Rückverfolgung von Batteriemineralien und -materialien entlang ihrer Lieferketten verwendet werden können.

In diesem Jahr kamen mehr als 57 Prozent der Teilnehmer der Battery Show Europe aus Deutschland, was die aktive Präsenz und die globale Position des Landes als eine der wichtigsten nachhaltigen Batterie- und EV-Regionen durch neue Initiativen und bewusste Umweltbemühungen stärkt.

Die Battery Show mit ihrem breitgefächerten Charakter und der Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette ist für uns als Lösungspartner im Bereich Spezialklebebänder und als Bindemittel-Pionier der ideale Treffpunkt für das Networking und den Aufbau neuer Geschäftskontakte, so Carsten Herzhoff, Managing Director und CTO/COO der Lohmann GmbH & CoKG. Um ein dynamisches Innovations-Ökosystem aufzubauen und unsere nachhaltigen und trendigen Bindungslösungen zu fördern, möchten wir diese Messe nicht verpassen.

Die Battery Show Europe kehrt vom 18. bis 20. Juni 2024 nach Stuttgart zurück. 2023 findet die Battery Show North America vom 12. bis 14. September in Novi, Michigan, im Suburban Collection Showplace statt. Registrieren Sie sich für die größte Batterie- und EV-Messe in Nordamerika unter www.thebatteryshow.com.

Die Battery Show hat sich von den nordamerikanischen und europäischen Märkten nach Asien ausgeweitet, da die Elektrofahrzeug- und Batterieindustrie weiter wächst. Die Battery Show India findet vom 4. bis 6. Oktober 2023 im India Expo Center in Greater Noida statt. Registrieren Sie sich unter www.thebatteryshowindia.com.

Über The Battery Show:

The Battery Show ist die größte und umfassendste Veranstaltung für moderne Batterietechnologie, die zusammen mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo stattfindet, der einzigen Messe und Konferenz, die ausschließlich der modernen Batterie und dem Antriebsstrang von Elektro- und Hybridfahrzeugen gewidmet ist. Besucher unserer Messen können die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von mehr als 770 Herstellern erleben und kennenlernen, sich mit über 10.000 Teilnehmern vernetzen und auf eine breite Palette an Informationen über verschiedene Bereiche hinweg und technische Sessions zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering mit einem regionalen Fokus bei der Battery Show Europe in Stuttgart, Deutschland. Zudem setzt Informa Markets 2023 auch erstmalig die Battery Show India findet 2023 im India Expo Center, Greater Noida, auf.

Darüber hinaus gibt es noch die Battery Show North America in Novi, Michigan. Alle 3 Messen finden jährlich statt, um Ingenieure, Führungskräfte, branchenführende Marken und innovative Vordenker zusammenzubringen, sodass diese bahnbrechende Produkte entdecken und leistungsstarke Lösungen für die Zukunft entwickeln können. Treten Sie mit der Battery Show in Kontakt und reden Sie mit auf Facebook, LinkedIn und Twitter. The Battery Show wird von ihrem offiziellen Medienpartner Battery Technology Online unterstützt. Die Battery Show North America und Battery Show Europe waren beide im Jahr 2022 Finalisten des AEO Excellence Award, und North America gewann 2019 den TSE Gold 100 Award und war 2023 im Finale.

Über Informa Markets - Engineering:

Das Engineering-Portfolio von Informa Markets ist der führende Ausrichter von B2B-Veranstaltungen, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweite fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie im Wert von $3 Billionen. Unsere Druck- und Elektronikprodukte liefern zuverlässige Informationen für den Engineering-Markt und nutzen unsere proprietäre Datenbank mit 1,3 Millionen Namen, um Lieferanten mit Käufern und Einflussnehmern zu verbinden. Wir richten mehr als 50 Veranstaltungen und Konferenzen in Dutzend Ländern aus, um Fertigungsexperten aus der ganzen Welt zu vernetzen. Das Engineering-Portfolio wird von Informa Markets organisiert, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), dem weltweit führenden Messeveranstalter, der eine Vielzahl spezialisierter Märkte zum Leben erweckt, Chancen erschließt und ihnen dabei hilft, 365 Tage im Jahr zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.informamarkets.com.

