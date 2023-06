Özdemir sichert Bauern Verlässlichkeit bei Umstellung zu

MÜNSTER (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Cem Özdemir hat den Landwirten Verlässlichkeit und eine begleitende Finanzierung bei der Umstellung zu mehr Klima- und Tierschutz zugesichert. Es gelte, Veränderungen auf den Weg zu bringen, um Lebensgrundlagen und Wirtschaftlichkeit zu bewahren, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag beim Deutschen Bauerntag in Münster. "Aber doch bitte nicht mit dem Fallbeil." Es gehe nur Schritt für Schritt sowie mit Planungssicherheit und guten Kompromissen. Die Tierhaltung könne nur krisenfest sein, wenn sie in Zukunft stärker klima- und tiergerecht sei "und wenn gleichzeitig die Landwirtinnen und Landwirte eine wirtschaftliche Perspektive haben".

Zur Wahrheit gehöre, dass man nötige Veränderungen schon vor einigen Jahren unter leichteren Umständen hätte machen können, sagte Özdemir mit Blick auf unionsgeführte Bundesregierungen. Nun werde der Umbau der Tierhaltung mit dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz für eine verpflichtende Haltungskennzeichnung endlich angepackt. Der Minister bekräftigte, dass sie nach dem geplanten Start zunächst mit Schweinefleisch zügig ausgeweitet werden soll. Er kämpfe auch in der Koalition dafür, dass "so viele Mittel wie möglich" bereitgestellt würden, um Bauern bei Mehrkosten für bessere Haltung zu unterstützen. "Jeder Cent, der da angelegt ist, ist gut angelegtes Geld."/lic/DP/stw