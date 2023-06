OTS: LichtBlick SE / Erfolgreiches Geschäftsjahr trotz Energiekrise: ...

Erfolgreiches Geschäftsjahr trotz Energiekrise: LichtBlick steigert Umsatz und Gewinn (FOTO) Hamburg (ots) - Der Energieversorger LichtBlick trotzt der Energiekrise und legt eine erfolgreiche Bilanz vor. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis 1.4.22 bis 31.3.23) stieg der Umsatz von 1,164 auf 1,337 Mrd. Euro. Der Löwenanteil entfiel auf das Energiehandels- und Vertriebsgeschäft. Der Gewinn vor Steuern (EBITDA) erhöhte sich von 50 auf 108 Millionen Euro. Damit lag die Umsatzrendite bei 8,1 Prozent (Vorjahr: 4,3 Prozent). Der Energieabsatz lag bei 6,2 Milliarden Kilowattstunden. Dazu erklärt LichtBlick-CFO Tanja Schumann: "Wir sind mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden. Insbesondere auch, weil die Rekord-Einkaufspreise für Strom und Gas enorme wirtschaftliche Risiken mit sich bringen. So haben zum Beispiel viele Kund*innen Verträge mit kurzen Kündigungsfristen, während wir die zeitweise extrem teure Energie langfristig einkaufen müssen. Die höhere Rendite reflektiert die deutlich gestiegenen Marktrisiken. Sie sorgt für die notwendige Eigenkapitalausstattung, mit der wir auch an hochvolatilen Märkten bestehen können. Für das sehr gute Ergebnis gibt es mehrere Gründe: Aufgrund der 2022 bei allen Anbietern hohen Preise für Neuverträge haben weniger Haushalte ihren Anbieter gewechselt - dadurch lagen unsere Kosten zur Kundengewinnung unter Plan. Auch der Energiehandel und die milde Witterung im Winter haben zu dem guten Ergebnis beigetragen." Transformation zum integrierten Versorger: LichtBlick verstärkt sich mit Firmenzukäufen, Beteiligungen und neuen Partnerschaften LichtBlick vollzieht derzeit die die größte Transformation seiner Firmengeschichte. Mit Firmenzukäufen, Beteiligungen und neuen Partnerschaften in den Bereichen Wind, Solar, Mobilität, virtuelles Kraftwerk und Montage hat sich LichtBlick gezielt verstärkt. Die Zahl der Mitarbeiter*innen hat sich binnen Jahresfrist durch Neueinstellungen und Unternehmenszukäufe von 500 auf 900 nahezu verdoppelt. Dazu erklärt LichtBlick-CEO Constantin Eis: "Wir entwickeln LichtBlick mit Hochdruck vom Ökostrom-Pionier zum integrierten Versorger - mit einem klaren Fokus auf klimaneutrale Lösungen für Haushalte und Unternehmen. Wir besetzen die Wachstumsthemen der Zukunft." Zur vollständigen Geschäftsbilanz-Meldung (https://www.lichtblick.de/presse/lichtblick-geschaeftsbilanz-2022-2023/) Pressekontakt: Ralph Kampwirth, Director Communication & Public Affairs Tel. 040-6360-1208, mailto:ralph.kampwirth@lichtblick.de LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/5546187 OTS: LichtBlick SE