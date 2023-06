Powell - Mehrheit in Fed für mindestens zwei weitere Zinserhöhungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Madrid (Reuters) - Die meisten Entscheidungsträger der US-Notenbank Fed gehen nach den Worten ihres Chefs Jerome Powell von mindestens zwei weiteren Zinserhöhungen bis Jahresende aus.

Gründe dafür seien die hartnäckig hohe Inflation und der angespannte Arbeitsmarkt, sagte Powell am Donnerstag laut Redemanuskript auf einer Konferenz spanischen Notenbank zum Thema Finanzstabilität in Madrid. Es sei noch ein "langer Weg", um die Inflationsrate wieder auf die Zielmarke von zwei Prozent zu drücken.

Die nächste Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed zur Festlegung der Zinssätze ist für den 25. und 26. Juli angesetzt. Die Notenbank hat nach zehn Erhöhungen in Folge zuletzt eine Pause eingelegt und die Leitzins-Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent beibehalten. Sie will damit Zeit zum Sichten weiterer Konjunkturdaten gewinnen. Die Inflationsrate in den USA war im Mai zwar auf 4,0 von 4,9 Prozent im April gesunken.

(Bericht von Ann Saphir, geschrieben von Rene Wagner. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)