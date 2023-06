Russland-Turbulenzen überschatten EU-Gipfel

Brüssel/Berlin (Reuters) - Vor Beginn des EU-Gipfels hat Bundeskanzler Olaf Scholz scharfe Kritik an den russischen Wagner-Söldnern geübt.

"Was Wagner-Söldner im Ukraine-Krieg, was sie in Afrika machen, ist unverantwortlich und unverzeihlich", sagte Scholz am Donnerstag vor dem EU-Gipfel in Brüssel. "Da sind viele Verbrechen mit verbunden." Der Umgang mit Russland und die Hilfen für die Ukraine stehen im Mittelpunkt des ersten Gipfeltages der 27 EU-Staats- und Regierungschefs, der mit einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begann. Stoltenberg sprach von einer Meuterei in Russland, die "Risse" im Machtsystem von Präsident Wladimir Putin zeige.

Der lettische Ministerpräsident Krisjanis Karins forderte strengere Grenzkontrollen der EU-Staaten zu Russland und Belarus, wo künftig eine unbekannte Anzahl von Wagner-Kämpfern stationiert werden soll. Der litauische Präsident Gitana Nauseda wiederum forderte verstärkte Nato-Unterstützung wegen der Söldner, die er "Serienkiller" nannte. "Niemand weiß, wann sie sich gegen uns wenden", sagte er mit Blick auf die litauisch-belarussische Grenze.

Scholz betonte erneut, dass er mit einem langen Krieg in der Ukraine rechne. Deshalb müsse sich die EU unterhaken und vom Gipfel ein Signal senden, dass man die militärische, finanzielle, politische und wirtschaftliche Hilfe für die Ukraine lange durchhalten könne. Das werde man mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj diskutieren. Mehrere osteuropäische Regierungschefs erneuerten ihre Forderung, dass die Ukraine nach dem Krieg schnell in die Nato aufgenommen werden sollte.

Noch umstritten ist die Frage, ob die EU der Ukraine Sicherheitsgarantien geben wird. Österreichs Kanzler Karl Nehammer betonte, dass die neutralen EU-Staaten damit ein Problem hätten.

Karins forderte erneut die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte, um den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren. "Wir müssen eine Rechtsgrundlage finden, um diese Vermögenswerte zu nutzen, damit Russland für den Schaden aufkommen kann, den es in der Ukraine verursacht", sagte er. In der Bundesregierung wird aber gewarnt, dass man Rechtssicherheit für einen solchen Schritt haben müsse. In der EU wurden rund 200 Milliarden Euro der russischen Zentralbank als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine eingefroren. Außerdem wurden 30 Milliarden Euro an Vermögenswerten russischer Oligarchen beschlagnahmt. Die Ukraine fordert, dass das Geld für den Wiederaufbau des Landes verwendet wird.

Zweites großes Thema der Beratung auf dem EU-Gipfel wird die Migrationspolitik sein. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki kündigte noch in Warschau an, dass er einen neuen Plan zur Verstärkung des EU-Grenzschutzes vorlegen wolle. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex solle reformiert und mehr Geld für den Außengrenzschutz bereit gestellt werden, sagte Morawiecki. Es sei ein strategischer Fehler, EU-Grenzen ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu öffnen. Polen werde die angestrebte Verteilung von Flüchtlingen in der EU ablehnen und nicht für die Schuldgefühle anderer Länder wegen ihrer Kolonialvergangenheit zahlen.

(Bericht von Andreas Rinke, Bart Meijer, Alan Charlish, redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)