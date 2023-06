S&P 500® - Warum ein starkes 1. Halbjahr ein gutes Zeichen ist

Die erste Hälfte des Investmentjahrgangs 2023 ist schon wieder (fast) Geschichte. Mit einem Plus von rund 13 % im bisherigen Jahresverlauf ist es für den S&P 500® ein sehr guter. Eine Basisannahme der Technischen Analyse, wonach Stärke weitere Stärke nach sich zieht, hat uns auf folgende Idee gebracht: Auf Basis der Daten seit 1960 haben wir untersucht, wie sich die amerikanischen Standardwerte in der 2. Jahreshälfte entwickelt haben – und zwar unter der Prämisse, dass das Aktienbarometer in den ersten sechs Monaten um mehr als 10 % gestiegen ist. Nur vier Mal kam es nach einer solchen Rally bis zum Jahresultimo zu Kursverlusten – jeweils in den 1970er- und 1980er-Jahren. In 80 % aller Fälle konnte der S&P 500® indes von der beschriebenen Basisannahme der Technischen Analyse profitieren. Die letzte Ausnahme von dieser Regel gab es nach einem starken 1. Halbjahr 1987! Im Durchschnitt können die US-„blue chips“ nach Kursgewinnen von mehr 10 % in den ersten sechs Monaten in der 2. Jahreshälfte nochmals um 6,11 % zulegen. Auch das ist bemerkenswert, denn über alle 2. Halbjahre hinweg beträgt das Kursplus von Juli bis Dezember „nur“ 4,27 %. Die These „Stärke zieht weitere Stärke nach sich“ findet auch hierin ihren Niederschlag!

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.