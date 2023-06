Scholz - Söldner-Aufstand hat Putin geschwächt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz sieht Russlands Präsident Wladimir Putin durch den zeitweiligen Söldner-Aufstand angeschlagen.

"Ich glaube schon, dass er geschwächt ist", sagte Scholz am Mittwoch in der ARD-Sendung "Maischberger". Es zeige sich, dass die autokratischen Machtstrukturen "Risse haben". Putin sitze keinesfalls so fest im Sattel wie er immer behaupte. Scholz sprach von einem "Putsch, einem Militärcoup" des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin. Er wolle aber nicht spekulieren, ob die Vorgänge nun dazu führten, dass Putin länger oder kürzer im Amt bleibe. Er rechne aber mit langfristigen Folgen. Scholz sagte, er denke nicht darüber nach, ob ein erfolgreicher Aufstand gut oder schlecht gewesen wäre. Niemand wisse, was nach Putin komme. Es habe sich um eine gefährliche Lage gehandelt.

Der Kanzler bekräftigte, es handele sich um eine innerrussische Angelegenheit. Er kritisierte Putin scharf dafür, wiederholt falsche Behauptungen aufzustellen. So habe der russische Präsident behauptet, dass die Ukraine Russland bedroht habe und der Angriff auf die Ukraine deshalb nötig gewesen sei.

Er habe sich am Samstag nicht nur mit US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Rishi Sunak beraten, sondern auch mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki telefoniert. "Wir haben uns sehr schnell verständigt, dass wir sehr ruhig bleiben. Wir haben nichts zu tun mit der Auseinandersetzung in Russland", sagte Scholz. "Das Ziel unserer Unterstützung in der Ukraine ist nicht ein 'regime change' in Russland." Er wies Kritik zurück, vom Bundesnachrichtendienst zu spät informiert worden zu sein. "Wer zu spät informiert worden ist, ist der russische Präsident", so Scholz.

Er übte zudem scharfe Kritik an den russischen Wagner-Söldnern, die teilweise nach Belarus verlegt werden sollen. "Jetzt ist klar geworden: Eine Privatarmee ist immer bedrohlich, auch für die Staaten, die sie sich halten", sagte Scholz in Anspielung auf Russland. Die Wagner-Söldner trieben in vielen Länder in Afrika "ihr schlechtes Wesen", brächten Unheil und beuteten Ressourcen aus, wobei das Geld in private Taschen verschwinde. Zugleich dämpfte Scholz Ängste etwa in Polen und Litauen, dass die Wagner-Truppe in Belarus eine zusätzliche Gefahr für sie darstelle. Die Nato sei in der Lage, jeden Quadratzentimeter des eigenen Territoriums zu verteidigen. "Gleichzeitig rechne ich derzeit nicht mit einer veränderten Lage", betonte der Kanzler.

