US-Wirtschaft wächst stärker - Weniger Anträge auf Arbeitslosenhilfe

Washington (Reuters) - Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal kräftiger gewachsen als bislang angenommen.

Das Bruttoinlandsprodukt legte mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,0 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag zu seiner dritten Schätzung mitteilte. Bislang war nur von einem Plus von 1,3 Prozent die Rede, nachdem es im vierten Quartal 2022 noch zu einem Anstieg von 2,6 Prozent gereicht hatte.

US-Notenbankchef Jerome Powell hält eine Rezession in der weltgrößten Volkswirtschaft nach der Serie von Zinserhöhungen für denkbar. Das sei zwar nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber es sei sicherlich möglich, sagte Powell diese Woche auf einer Konferenz der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra. Es sei ein besseres Gleichgewicht in der Wirtschaft möglich, "ohne dass es zu einem wirklich schweren Abschwung kommt", sagte Powell. Es bestehe aber auch "eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Abschwung kommt", fügte er hinzu. Die US-Wirtschaft sei allerdings recht widerstandsfähig.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich derweil weiter robust. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel in der vergangenen Woche um 26.000 auf 239.000, wie das Arbeitsministerium berichtete. Ein Wert von etwa 280.000 gilt als kritische Marke, die eine nachhaltige Eintrübung des Arbeitsmarkts signalisiert. Dieser boomte bislang jedoch - trotz massiver Zinserhöhungen der US-Notenbank. Die Federal Reserve legte zuletzt zwar eine Pause ein und beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz nach zehn Erhöhungen in Folge in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Zugleich signalisierten die Währungshüter aber, dass sie im Kampf gegen die Inflation nachlegen könnten. Ein sich allmählich abkühlender Jobmarkt dürfte dazu beitragen, dass die Wirtschaft trotz der strafferen Geldpolitik eine sanfte Landung hinlegen wird - also nicht in eine Rezession abgleitet.

