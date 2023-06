Zins und Konjunktursorgen lähmen den Dax

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Beim Dax ist vorerst die Luft raus: Am Donnerstag notierte der deutsche Leitindex bis zum Mittag kaum verändert bei 15.954 Zählern.

Zins- und Konjunktursorgen belasteten die Stimmung und die nachhaltige Überwindung der psychologisch wichtigen 16.000er Marke rückt Experten zufolge erst einmal in weite Ferne. Die Anleger hofften nun auf neue Impulse durch Konjunktur- und Inflationsdaten, sagte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Sie könnten die Frage beantworten, wann und auf welchem Niveau die jeweiligen Zinsgipfel in der Euro-Zone und den USA erreicht werden dürften. Der EuroStoxx50 lag am Donnerstag minimal im Plus.

Wie es um die Inflation in Deutschland bestellt ist, dürften die Zahlen vom Statistischen Bundesamt am Nachmittag zeigen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte rechnen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 6,3 Prozent, nach 6,1 Prozent im Mai. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zuletzt frühere Aussagen bekräftigt, dass die Euro-Notenbank die Schlüsselsätze im Juli vermutlich erneut anheben werde. Die Europäische Zentralbank erhöhte Mitte Juni die Zinssätze bereits das achte Mal in Folge - der Einlagensatz, der an den Finanzmärkten aktuell der wichtigste Schlüsselzins ist, liegt inzwischen bei 3,5 Prozent.

WANN KOMMT DER ZINSGIPFEL?

Auch in den USA scheint das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: Die meisten Entscheidungsträger der Notenbank Federal Reserve gehen nach den Worten ihres Chefs Jerome Powell von mindestens zwei weiteren Zinserhöhungen bis Jahresende aus. Die Fed hatte nach zehn Erhöhungen in Folge zuletzt eine Pause eingelegt und die Leitzins-Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent beibehalten. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen stützte die US-Währung. Der Dollar-Index kletterte um bis zu 0,3 Prozent auf 103,23 Stellen. Der Euro notierte kaum verändert bei 1,0914 Dollar.

Unter den Einzelwerten stachen vor allem die Autowerte ins Auge. Die Anhebung der Gesamtjahresziele bei Renault sorgte für gute Laune. Die Titel legten an der Pariser Börse gut sechs Prozent zu, im Dax notierten die Aktien des Autozulieferers Continental sowie der Autobauer Volkswagen, BMW und Mercedes Benz zwischen 1,4 und einem Prozent fester. Der entsprechende europäische Sektorindex rückte um 1,1 Prozent vor.

SIEMENS ENERGY ERNEUT UNTER DRUCK

Auf der Verliererseite ging es für Siemens Energy knapp zwei Prozent abwärts. Siemens notierte 1,5 Prozent schwächer. Der Münchner Technologiekonzern reicht einen Teil seines Siemens-Energy-Aktienpakets an den eigenen Pensionsfonds weiter und reduziert seine Beteiligung damit auf 25,1 Prozent. Die 2020 abgespaltene, börsennotierte Energietechnik-Sparte hatte vor einer Woche über tiefgreifendere technische Probleme bei der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa berichtet und damit die Märkte verschreckt.

An der Stockholmer Börse erwischte H&M einen guten Tag, nachdem der weltweit zweitgrößte Modehändler im Frühjahr überraschend viel verdient hat und auch für den Sommer mit guten Geschäften rechnet. Die Aktien schossen um 11,5 Prozent auf 175,60 Kronen und standen damit so hoch wie seit knapp anderthalb Jahren nicht mehr. Die Titel der französischen Supermarktkette Casino steuerten dagegen mit einem Verlust von knapp 38 Prozent auf ihren schwärzesten Börsentag überhaupt hin. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass die laufende Umschuldung dazu führe, dass die Aktionäre mit einer starken Verwässerung ihrer Anteile rechnen müssten.

