Änderungsanträge zum 'Heizungsgesetz' liegen vor

BERLIN (dpa-AFX) - Nächster Schritt beim "Heizungsgesetz": Am Freitag wurden die Änderungsanträge zum ursprünglichen Gesetzentwurf bekannt. Diese lagen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Ein Bekenntnis aller drei Ampel-Fraktionen zu dem Papier stand zunächst aus. SPD, Grüne und FDP hatten sich zuvor auf umfangreiche Änderungen verständigt. Nach einem langen Ringen soll das Gesetz in der kommenden Woche vom Bundestag verabschiedet werden.

In den Änderungsanträgen heißt es, im Zuge des parlamentarischen Verfahrens sei der Gesetzesentwurf überarbeitet und insbesondere eine stärkere Verzahnung mit der Wärmeplanung geschaffen worden. Es gehe um wesentliche Änderungen.

Bei der Wärmeplanung sollen Kommunen zum Beispiel Ausbaupläne für Nah- oder Fernwärmenetze festhalten. Hausbesitzer sollen einen besseren Überblick haben und mehr Zeit bekommen, bevor sie sich für eine neue Heizung entscheiden.

Am Montag ist eine erneute Expertenanhörung geplant. Aus der Opposition gibt es heftige Kritik am engen Zeitplan./hrz/DP/stw