Aktien Asien/Pazifik: Japanische Börse im ersten Halbjahr mit deutlichem Plus

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben sich am Freitag spiegelbildlich zum Vortag entwickelt. Während japanische Aktien etwas nachgaben, ging es an den Märkten von Australien, Indien und Südkorea nach oben. Auf Wochenbasis verzeichneten die Börsen der Region Asien-Pazifik ein leichtes Plus.

Die chinesischen Börsen tendierten unterdessen uneinheitlich. Der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der 300 größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann 0,69 Prozent auf 3848,23 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 0,18 Prozent auf 18 899,45 Punkte nach unten. Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen hatte sich im Juni nur unwesentlich verbessert. Wie das Statistikamt am Freitag in Peking berichtete, stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) im herstellenden Gewerbe nur von 48,8 auf 49 Punkte. Der wichtige konjunkturelle Frühindikator bleibt damit unter der kritischen Schwelle von 50 Punkten, wo von einer Verringerung der industriellen Aktivitäten ausgegangen wird. Der Index für den Dienstleistungsbereich schwächte sich von 54,5 auf 53,2 Punkte ab.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank werteten die Daten als weiteres Indiz für die verhaltene wirtschaftliche Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Allerdings erhöhten sich damit die Erwartungen an verstärkte Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab leicht nach. Die Verbraucherpreise für Juni seien zwar etwas niedriger als erwartet ausgefallen, allerdings habe sich die Industrieproduktion im Mai erstmals seit Januar rückläufig entwickelt, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Der guten Entwicklung japanischer Aktien im ersten Halbjahr tut dies allerdings keinen Abbruch. Mit einem Anstieg von über 20 Prozent hat der breit gefasste Topix-Index andere Märkte in Fernost weit hinter sich gelassen.

Der S&P ASX 200 schloss mit 0,12 Prozent auf 7203,30 Punkte etwas fester. Auf Sicht der vergangenen sechs Monate verzeichnete die australische Börse ebenfalls ein kleines Plus./mf/stk