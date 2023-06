Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Christoph Nufer wird Partner bei Dynamics Group in Bern



30.06.2023 / 14:30 CET/CEST



Medienmitteilung



Christoph Nufer wird Partner bei Dynamics Group in Bern Zürich und Bern, 30. Juni 2023. Dynamics Group, eines der führenden Schweizer Unternehmen im Bereich der strategischen Kommunikation, freut sich, Christoph Nufer als neuen Partner in Bern begrüssen zu dürfen. Ab dem 1. September 2023 wird der ehemalige Kommunikationschef von Bundesrätin Karin Keller-Sutter und frühere TV-Journalist sein breites Netzwerk und seine langjährige Erfahrung in Medien und Politik Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik und Institutionen zur Verfügung stellen. Christoph Nufer hat eine lange Karriere im Kommunikations- und Medienbereich hinter sich: er war während mehr als zweieinhalb Jahren bis Ende 2022 Kommunikationschef des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) und Berater von Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Davor war der 51-jährige Berner über 20 Jahre als politischer Journalist in Zürich, Bern und Brüssel tätig. Er leitete das Korrespondentenbüro des Schweizer Fernsehens SRF in Brüssel (2006-2011) und das Hauptstadtstudio in Bern (2015-2020). Der ausgebildete Jurist und Journalist begann seine Karriere im Gründerteam von Tele24 bei Medienpionier Roger Schawinski. „Ich freue mich, mein Netzwerk und meine Erfahrungen an der Schnittstelle von Medien, Politik und Wirtschaft den Kundinnen und Kunden der Dynamics Group zur Verfügung zu stellen“, sagt Christoph Nufer über seine neue Herausforderung. Er berät künftig Personen, Unternehmen und Institutionen in Fragen der strategischen Positionierung, Public Affairs und Krisenkommunikation. Thierry Meyer, Verwaltungsratspräsident von Dynamics Group: "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme von Christoph Nufer in unsere Partnerschaft. Seine ausgewiesenen Kompetenzen in den Bereichen Medien und Politik ergänzen unser Team in Bern ideal. Seine Ankunft markiert einen weiteren, sehr positiven Schritt in der Entwicklung unseres Unternehmens im Dienste einer anspruchsvollen Kundschaft in einer Welt, in der die Kommunikationsstrategie immer entscheidender wird."

Kontakte Christoph Nufer, Partner +41 79 314 33 55, cnu@dynamicsgroup.ch Thierry Meyer, Verwaltungsratspräsident +41 79 785 35 81, tme@dynamicsgroup.ch

Über Dynamics Group Dynamics Group ist eine der führenden Schweizer Kommunikationsgruppen, die sich auf Unternehmens- und Kapitalmarktkommunikation, Public Affairs, Reputationsmanagement und Krisenkommunikation spezialisiert hat. Die Partnerschaft wurde 2006 gegründet und wird heute von 20 Partnern geleitet. Dynamics Group hat Büros in Zürich, Basel (ab dem 1. September 2023), Bern, Genf und Lausanne.



