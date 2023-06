DAX: Am EMA 50 festgefahren

Der Deutsche Aktienindex DAX hat sich zur Wochenmitte an EMA 50 festgefahren und blieb Anlegern einen Test der runden Kursmarke von 16.000 Punkten bislang schuldig. Gut möglich, dass das Barometer bereits an dieser Stelle wieder zur Unterseite abdreht und eine zweite große Verkaufswelle initiiert.

Kaum Überraschendes ist dagegen von der jährlichen Geldpolitikkonferenz der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra zu vermelden, die Notenbanker werden auch in Zukunft entschlossen gegen die hohe Inflation ankämpfen, was weitere Zinsschritte der EZB und FED sehr wahrscheinlich macht.

Jüngsten Erhebungen des Statistischen Bundesamts haben die Verbraucherpreise in Deutschland auf Jahressicht im Juni wieder etwas zugelegt, in den Vormonaten war noch eine Abschwächung der Teuerung verzeichnet worden. Aktuell bewegen sich die Verbraucherpreise in Deutschland im Juni um 6,4 %. Das dürfte sicherlich die EZB nicht kaltlassen.

Bewahrheitet sich demnach der Bereich um den EMA 50 als potenzielle Trendwendestelle, könnte es für den DAX unterhalb eines Kursniveaus von 15.813 Punkten eng werden, rasche Abschläge auf 15.700 und darunter sogar 15.542 Punkte sollten von da an eingeplant werden.

Auf der Oberseite muss mindestens ein Niveau von 16.145 Punkten überwunden werden, damit der DAX die Chance auf einen Test der Hochs aus 2021 bei 16.290 Punkten und darüber die Rekordstände aus Mitte dieses Monats bei 16.427 Punkten erhält.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zur Arbeitslosenquote aus Mai, den Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Kernrate) per Juni sowie der vorläufigen Industrieproduktion per Mai vorgelegt. China zog mit den Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und dem Dienstleistungssektor nach. Deutschlands Einzelhandelsumsätze und Importpreise aus Mai stehen zu 8:00 Uhr auf der Agenda, vorläufige Verbraucherpreise Frankreichs per Juni werden dagegen um 8:45 Uhr veröffentlicht.

Um 9:55 Uhr legt in Deutschland mit seinem Arbeitsmarktbericht nach, bevor es mit der europaweiten Arbeitslosenquote und den Verbraucherpreisen (Vorabschätzung) der EWU um 11:00 Uhr weitergeht. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Konsumausgaben und persönlichen Einkommen aus Mai dazu, viel wichtiger dürfte jedoch die zeitgleich anstehende PCE-Kernrate aus Mai werden.