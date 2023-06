Einzelhandel mit kleinem Umsatzplus - "Schwacher Konsum"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der deutsche Einzelhandel kommt wegen anhaltender Kaufkraftverluste seiner Kunden nicht richtig in Schwung.

Ihr Umsatz wuchs im Mai um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Inflationsbereinigt (real) fiel der Zuwachs mit 0,4 Prozent etwas niedriger aus. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten hier sogar nur mit Stagnation gerechnet. In den ersten fünf Monaten des Jahres setzten die Einzelhändler damit 2,6 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum, real gab es allerdings einen kräftigen Rückgang von 5,7 Prozent.

"Der Umsatz kommt schlapp daher", sagte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Alexander Krüger. "Die Verbraucher stehen weiter auf der Ausgabenbremse". Wegen hoher Realeinkommensverluste seien die Konsummöglichkeiten beschränkt. "An der Grundkonstellation eines schwachen privaten Konsums ändert sich zunächst wenig", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Wegen sinkender Konsumausgaben ist Europas größte Volkswirtschaft zuletzt zwei Quartale in Folge geschrumpft und steckt deshalb in einer Rezession.

"EIN HALBES VERLORENES JAHRZEHNT"

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) erwartet zumindest eine Stabilisierung. "In den kommenden Monaten werden sich die Kaufkraftverluste dank stärker steigender Löhne und steuer- und abgabenfreier Inflationsausgleichprämien wieder zurückbilden", sagte der wissenschaftliche IMK-Direktor Sebastian Dullien. "Auch die absehbar weiter fallende Inflation dürfte dann die Konsumlaune verbessern." Aufgrund der dramatischen Schwäche zu Jahresbeginn werde aber 2023 insgesamt ein Minus von 1,6 Prozent beim Privatkonsum übrig bleiben. Das Konsumniveau von 2019 dürfte frühestens 2025 wieder erreicht werden. "Der Energie- und Nahrungsmittelpreisschock bedeutet damit ein halbes verlorenes Jahrzehnt für die deutschen Konsumentinnen und Konsumenten", sagte Dullien.

Aktuell hat sich erstmals seit Oktober 2022 die Verbraucherlaune in Deutschland wieder eingetrübt. Die GfK-Konsumforscher sagen für Juli einen Rückgang ihres Barometers um 1,0 auf minus 25,4 Punkte voraus. "Nach acht Anstiegen in Folge muss das Konsumklima einen ersten Rückschlag hinnehmen", erklärte GfK-Experte Rolf Bürkl. "Nach wie vor hohe Inflationsraten von derzeit etwa sechs Prozent knabbern spürbar an der Kaufkraft der Haushalte und verhindern, dass der private Konsum seinen positiven Beitrag leisten kann."

Besonders stark litt im Mai der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln: Hier gab es einen realen Umsatzeinbruch von 9,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch der Internet- und Versandhandel verzeichnete ein Minus, und zwar von 6,8 Prozent.

