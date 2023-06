EQS-News: ​​​​​​​PANDION AG schließt Geschäftsjahr 2022 mit Gewinn vor Steuern von 62 Mio. Euro ab und gibt positiven Ausblick für 2023

EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

​​​​​​​PANDION AG schließt Geschäftsjahr 2022 mit Gewinn vor Steuern von 62 Mio. Euro ab und gibt positiven Ausblick für 2023



30.06.2023 / 09:00 CET/CEST

PANDION AG schließt Geschäftsjahr 2022 mit Gewinn vor Steuern von 62 Mio. Euro ab und gibt positiven Ausblick für 2023 Geprüfter Konzernabschluss 2022 heute veröffentlicht

Prognostiziertes Konzernergebnis vor Steuern liegt mit 62 Mio. Euro über den Erwartungen

Diversifiziertes Geschäftsmodell mit Wohn- und Gewerbesegment zahlt sich aus

Ausblick auch unter Berücksichtigung aktueller Marktunsicherheiten zeigt positive Geschäftsentwicklung Köln, 30. Juni 2023 – Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat heute seinen Geschäftsbericht mit dem geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Demnach liegt das Ergebnis vor Steuern bei rund 62 Mio. Euro und übertrifft damit nochmals die zuletzt kommunizierte Hochrechnung per Ende des vergangenen Jahres von mehr als 50 Mio. Euro. Die Gesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich Bestandsveränderungen) beläuft sich auf rund 577 Mio. Euro. (Vj.: 830 Mio. Euro). Das Konzerneigenkapital erhöht sich durch das positive Jahresergebnis auf 342 Mio. Euro (31.12.2021: 309 Mio. Euro), die Eigenkapitalquote liegt mit 24,6 % auf einem sehr soliden Niveau. „Nach dem Rekordjahr 2021 mit zahlreichen Fertigstellungen und sehr hohen Umsätzen blicken wir auf ein Geschäftsjahr mit vielen Baustarts sowie weiteren Grundstücksankäufen zurück. Dabei haben wir einmal mehr die Robustheit unseres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt und das Jahr 2022 mit einem deutlich positiven Ergebnis vor Steuern von 62 Mio. Euro (Vj.: 224 Mio. Euro) abgeschlossen. Aktuell erweist sich unsere Fokussierung auf unterschiedliche Asset-Klassen an guten bis sehr guten Standorten in deutschen A-Städten als der wesentliche Erfolgsfaktor. Der Umstand, dass rückläufige Fertigstellungen auf einen steigenden Bedarf an hochwertigen und energieeffizienten Gewerbe- und Wohnimmobilien treffen, lässt uns trotz der aktuell herausfordernden Marktgegebenheiten sehr positiv in die Zukunft blicken. Starke Marktteilnehmer mit einem guten Produkt in einer guten Lage werden auch zukünftig erfolgreich sein“, so Reinhold Knodel, Vorstandsvorsitzender und Inhaber der PANDION AG. Im Wohnbereich konnten im Geschäftsjahr 2022 Verkäufe im Volumen von 135 Mio. Euro realisiert werden, vornehmlich verteilt auf Projekte der Standorte Köln, Berlin, München und Mainz. Im Gewerbebereich trug insbesondere das Projekt PANDION OFFICEHOME Soul aus dem Münchner Werksviertel zum positiven Jahresergebnis bei. Zudem verbuchte PANDION im Gewerbesegment im Geschäftsjahr 2022 große Vermietungserfolge mit der Teilvermietung von über 12.000 m² seines Düsseldorfer Bürogebäudes PANDION OFFICEHOME Rise an Ernst & Young, der Vollvermietung seines Berliner Bürogebäudes PANDION OFFICEHOME Ostkreuz Campus B an das Solarunternehmen Enpal GmbH sowie der Teilvermietung des Campus A mit insgesamt über 17.000 m². Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 PANDION hat seinen Expansionskurs im Jahr 2022 mit Augenmaß fortgesetzt und Chancen in einem herausfordernden Marktumfeld ergriffen. Auf Basis der in Projektierung befindlichen Bauprojekte erwartet die Gesellschaft bei steigenden Umsatzerlösen sowie einer wachsenden Gesamtleistung ein erneut deutlich positives Ergebnis vor Steuern auf dem Niveau des Vorjahres 2022.



Der Geschäftsbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 ist auf der Unternehmenswebseite unter https://pandion.de/investor-relations/ abrufbar. Über die PANDION AG Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit rund 4.200 hochwertige Wohnungen sowie unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME die Entwicklung von rund 240.000 m² Gewerbefläche. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt knapp 6,2 Milliarden Euro, davon 3,5 Milliarden Euro im Bereich Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt über 220 Mitarbeiter*innen an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart. Kontakt: PANDION AG Janina Wickel, Unternehmenskommunikation

Im Mediapark 8, 50670 Köln

+49 (0) 221 71600-174

E-Mail: wickel@pandion.de

Homepage: www.pandion.de, www.officehome.de Investor Relations IR.on AG

Fabian Kirchmann, Frederic Hilke

Tel. +49 (0) 221-9140-970

E-Mail: ir@pandion.de

Homepage: www.ir-on.com



