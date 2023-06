EQS-News: Schlote Holding GmbH: Geschäftsentwicklung 2022 bleibt trotz eines erstmals wieder positiven Jahresergebnisses deutlich unter den Erwartungen

EQS-News: Schlote Holding GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Schlote Holding GmbH: Geschäftsentwicklung 2022 bleibt trotz eines erstmals wieder positiven Jahresergebnisses deutlich unter den Erwartungen



30.06.2023 / 10:00 CET/CEST

Harsum, 30. Juni 2023 – Die Schlote Holding GmbH, ein eigentümergeführter, strategischer Entwicklungspartner und Serienlieferant für die Automobil- und Zulieferindustrie sowie die Gießereitechnik, hat sich im Geschäftsjahr 2022 zwar besser als in den beiden Vorjahren entwickelt, ist aber dennoch deutlich unter den eigenen Erwartungen geblieben. Grund hierfür waren insbesondere das anhaltend schwierige Marktumfeld sowie die erheblichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie, was u. a. zu umfangreichen Stornierungen und deutlich geringeren Kundenabrufen führte. Der Rohertrag als wesentliche Kennzahl der betrieblichen Leistung lag im Geschäftsjahr 2022 bei 136,7 Mio. Euro (2021: 118,9 Mio. Euro). Das Jahresergebnis fiel zwar mit 1,1 Mio. Euro (2021: Jahresfehlbetrag von -9,3 Mio. Euro) erstmals wieder positiv aus, blieb aber deutlich unter den Erwartungen der Geschäftsführung. Aufgrund der volatilen Gesamtsituation der Branche ist eine Prognose für 2023 aktuell nicht möglich. Der testierte Konzernabschluss 2022 steht auf der Unternehmenswebseite www.schlote-gruppe.com im Bereich Anleihe zum Download zur Verfügung.



IR-Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 889690625

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

