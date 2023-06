FDP gibt nächsten Schritt beim Heizungsgesetz frei

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Das in der Ampel-Koalition umstrittene Gesetz für mehr Klimaschutz beim Heizungseinbau hat eine weitere Hürde genommen.

In einer Sondersitzung stimmte die FDP-Fraktion am Freitag der geänderten Vorlage aus dem Wirtschaftsministerium nach Angaben aus Fraktionskreisen mit einer "überwiegenden Mehrheit" zu. Fraktionschef Christian Dürr sagte der "Rheinischen Post", seine Fraktion habe den Entwurf "als Beratungsgrundlage für die Expertenanhörung am Montag freigegeben". Der Klimaausschuss des Bundestages soll die Änderungen am Mittwoch beschließen, damit der Bundestag spätestens am Freitag das Gesetz verabschieden kann. Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) warf der Koalition indes am Freitagmittag vor: "Wir haben immer noch keinen Gesetzentwurf, obwohl am Montag die Anhörung ist."

Die Spitzen der Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP hatten am Dienstag Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vereinbart, das ab 2024 den Einbau klimafreundlicher Heizungen wie etwa Wärmepumpen vorantreiben soll. Ab dann müssen neue Heizungen grundsätzlich mit einem Anteil von mindestens 65 Prozent Erneuerbarer Energie betrieben werden.

Diese Vorgabe soll beim Heizungsaustausch aber erst greifen, wenn Kommunen eine verbindliche Wärmeplanung vorgelegt haben. In Städten über 100.000 Einwohnern soll dies laut dem Reuters vorliegendem Gesetzentwurf bis 30. Juni 2026 der Fall sein, in kleineren Kommunen zwei Jahre später. In Neubaugebieten soll die Vorgabe unverändert ab 2024 gelten. Zudem soll es je nach Einkommen eine Förderung von bis zu 70 Prozent der Kosten beim Wechsel auf eine klimafreundliche Heizung geben. Das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) hatte die Änderungen nun in Gesetzesformulierungen gegossen.

GRÜNE: WEG FÜR WEITERES VERFAHREN FREI

Aus Sicht der Grünen ist der Weg frei für die abschließenden Beratungen über das Gebäudeenergiegesetz. "Damit ist eine umfassende Beratung der Koalitionsvorschläge gewährleistet", erklärten ihre Fraktionsvizes Julia Verlinden und Andreas Audretsch. Sie sprachen von einem "Meilenstein für den Klimaschutz": "Wir halten unser Versprechen ein und erhöhen die Förderung für klimaneutrale Wärme auf bis zu 70 Prozent."

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch unterstrich, dass nur Heizungen, die tatsächlich mit 65 Prozent Erneuerbaren Energien betrieben würden, gefördert werden könnten: "Gas- und Ölheizungen werden weiterhin nicht gefördert." Seine SPD-Kollegin Verena Hubertz zeigte sich überzeugt, dass auch Mieter und Mieterinnen nicht überfordert würden, da die Umlage der Modernisierungskosten beim Heizungstausch auf 50 Cent monatlich pro Quadratmeter der Mietwohnung begrenzt werde.

In der Reuters vorliegenden, 111 Seiten umfassenden sogenannten Formulierungshilfe sind auch die Übergangsfristen festgehalten. Bis zum Vorliegen einer Wärmeplanung bis Mitte 2026 oder 2028 dürfen in "einem bestehenden Gebäude" in den jeweiligen Gemeinden noch Heizungen "eingebaut oder aufgestellt und betrieben werden", die die Vorgabe eines 65-Prozent-Anteils von Erneuerbarer Energie nicht erfüllen. Die Wärmeplanung soll Hauseigentümern Aufschluss darüber geben, ob in der Zukunft ein Anschluss an ein Fernwärme- oder Wasserstoffnetz möglich sein wird, was ihnen längere Fristen einräumen würde.

Habeck sprach in der "Süddeutschen Zeitung" von einem "Gesetz, das so weitreichend Klimaschutz voranbringt wie wenige andere zuvor". Es gebe zwar beim Start eine zeitliche Streckung. "Trotzdem wird dieses Gesetz über zweieinhalb Jahrzehnte die deutsche Wärmepolitik definieren." Straßenzug für Straßenzug würden die Wärmenetz-Gebiete erweitert. "Und wenn jemand auf die Idee kommt, sich jetzt schon eine Wärmepumpe einzubauen, lohnt sich das durch Förderung richtig", sagte der Grünen-Politiker, der im Streit über das Gesetz stark an Popularität verloren hatte. Ende Februar war ein früher Entwurf aus seinem Ministerium bekanntgeworden. Seither riss die Kritik nicht ab. Der Koalitionspartner FDP bestand sogar darauf, sich noch vor der ersten Beratung im Bundestag auf Änderungen zu verständigen.

CDU/CSU-Fraktionschef Merz nannte das Vorgehen der Koalition bei einem Presseauftritt in München "völlig inakzeptabel". Er sprach von einem respektlosen Umgang mit dem Bundestag und den Sachverständigen. "Das ist ohne Vorbild", sagte Merz.

