GNW-Adhoc: DressMyCrib: Weltweit erster AR-gestützter Marktplatz für Teppiche

^VILNIUS, Litauen, June 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- DressMyCrib, der weltweit

erste AR-basierte Marktplatz für Bodenbeläge, löst ein großes Problem, mit dem Käufer häufig konfrontiert sind. DressMyCrib kündigt die Einführung seiner leistungsstarken Augmented Reality- Technologie an, die von künstlicher Intelligenz unterstützt wird, um sicherzustellen, dass Kunden die Teppiche ihrer Träume bekommen - und Verkäufer einen problemlosen Verkauf abschließen können. * Teppichdesigner und Wiederverkäufer können ihre Produkte kostenlos in den DressMyCrib-Marktplatz einstellen * Käufer können Bilder von ihren Räumlichkeiten auf den sicheren Server von DressMyCrib hochladen * Jeder Teppich wird automatisch in AR konvertiert, so dass Käufer die verfügbaren Teppiche durchsuchen und sehen können, wie sie in ihrem Zuhause aussehen würden. * Sobald der Käufer einen Teppich ausgewählt hat, kauft er direkt beim Verkäufer DressMyCrib.com führt eine neue Welt des Handels für Teppichdesigner, Wiederverkäufer und Käufer ein. Käufer sind nicht länger auf Angebote von Amazon, Etsy oder Wayfair beschränkt. DressMyCrib fügt dem Marktplatz täglich mehr als 100 Teppiche hinzu und ist damit der größte Marktplatz für Teppiche der Welt. Der neue Marktplatz hat das Potenzial, den Online-Einkauf von Einrichtungsgegenständen zu revolutionieren. Es ist viel unwahrscheinlicher, dass Kunden Teppiche zurückgeben, nachdem sie sie in ihrer Wohnung gesehen haben, wodurch das Risiko zeitraubender und kostspieliger Rücksendungen sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer minimiert wird. Giedrius Morkunas, Gründer von DressMyCrib, erklärt: ?DressMyCrib ermöglicht es Teppichdesignern und Einzelhändlern, ihre Teppiche kostenlos auf unserem Marktplatz einzustellen - und Kunden können dank AR- und KI-Technologien sehen, wie ihr Teppich in ihrem Zuhause aussehen wird. Auf diese Weise können Käufer mit Zuversicht kaufen und Verkäufer mit mehr Sicherheit als je zuvor verkaufen. Wir eröffnen innovativen Designern und anspruchsvollen Käufern im wahrsten Sinne des Wortes die Welt. Teppiche sind nur der Anfang, denn wir möchten, dass DressMyCrib weltweit die erste Anlaufstelle für alle Einrichtungsgegenstände wird." ÜBER DRESSMYCRIB: DressMyCrib (https://dressmycrib.com/) ist der einzige Marktplatz für Heimdekoration, der alle Produkte in Augmented Reality anzeigt. Die DressMyCrib- Lösung bietet Verbrauchern ein einzigartiges Einkaufserlebnis durch die Integration von AR- und KI-Technologien, die es ihnen ermöglichen, ihre Artikel so zu sehen, wie sie in ihrem Zuhause aussehen würden. PRESSEKONTAKT: Giedrius Morkunas gm@dressmycrib.com Europa: +37061011251 Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07af59c8-78ac-4c86- b3c9-751c19056c57 °