Ifo sieht Preiswelle abebben - Importpreise brechen ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Für die Verbraucher zeichnet sich im zweiten Halbjahr eine allmählich nachlassende Inflation ab.

Die Welle der Preiserhöhungen wird dem Ifo-Institut zufolge abebben, wenn auch nur langsam: Das Barometer für die Preiserwartungen in den kommenden drei Monaten sank im Juni auf 16,3 Punkte, nach 19,1 Zählern im Mai, wie die Münchner Forscher am Freitag zu ihrer monatlichen Unternehmensumfrage mitteilten. Das ist der niedrigste Stand seit mehr als zwei Jahren.

Die Preise für die deutschen Importe brachen im Mai sogar so stark ein wie seit fast 14 Jahren nicht mehr. Die Einfuhren verbilligten sich um 9,1 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit September 2009, als es infolge der weltweiten Finanzmarktkrise sogar ein Minus von 11,4 Prozent gab. "Ausschlaggebend für den Rückgang ist vor allem ein Basiseffekt durch das hohe Preisniveau im Vorjahr aufgrund des Kriegs in der Ukraine", erklärten die Statistiker. Da die deutsche Wirtschaft viele Vorprodukte und Rohstoffe aus dem Ausland bezieht, kommen sinkende Einfuhrpreise verzögert auch bei den Verbrauchern an.

"Insgesamt aber wird die Inflationsrate für die Verbraucher nur ganz langsam sinken, denn bei vielen Dienstleistern gehen die Preiserwartungen nur schleppend zurück", warnte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser vor zu viel Euphorie. Als Beispiele nannte er die Gastronomie und die Reisebüros: Hier sank das Barometer zwar jeweils, aber nur von 34,2 auf 32,9 Zähler sowie von 46,5 auf 45,5 Punkte. Einen kräftigen Rückgang von 61,4 auf 45,6 Punkte gab es dagegen im Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln. "Dort dürfte das Tempo der Preisanstiege allmählich nachlassen", sagt das Ifo-Institut voraus.

"UNTERHALTUNGSELEKTRONIK DÜRFTE BILLIGER WERDEN"

Die Lebenshaltungskosten sind im Juni mit 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar wieder stärker gestiegen als im Mai mit 6,1 Prozent. Verantwortlich dafür sind allerdings Sondereffekte, da ein Jahr zuvor die staatlichen Sommerhilfen wie Tankrabatt und 9-Euro-Ticket die Teuerung begrenzt hatten. Viele Experten halten am Jahresende wieder Werte um die drei Prozent für möglich.

In einigen Branchen zeichnen sich inzwischen sogar fallende Preise ab. "Mit Preissenkungen können mittlerweile die Käufer von Unterhaltungselektronik rechnen", so die Ifo-Forscher. Hier brach der Wert förmlich ein, und zwar von plus 24,1 auf minus 1,5 Punkte. Im Bau dürften die Preise ebenfalls weiter sinken, auch wenn die Preiserwartungen leicht von minus 6,8 auf minus 5,4 Punkte stiegen. In der Industrie gab das Barometer von 7,7 auf 6,1 Punkte nach. In einzelnen Branchen zeichnen sich demnach deutliche Preissenkungen ab. "Bis sie bis zum Verbraucher durchgereicht werden, dürfte aber noch ein bisschen Zeit vergehen", sagte Wollmershäuser. Zu erwarten seien Preissenkungen bei den Papierherstellern, in der Chemie, bei Gummi- und Kunststoffwaren, bei Druckerzeugnissen, bei Glas, Keramik und bei Textilien. Erstmals planen auch die Hersteller von Nahrungs- und Futtermitteln wieder Preissenkungen. Spürbar teurer dürften hingegen Getränke, Bekleidung, Datenverarbeitungsgeräte sowie Kraftwagen werden.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)