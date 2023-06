Irak und Iran bestellen schwedische Vertreter nach Koranverbrennung ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bagdad (Reuters) - Nach der Verbrennung eines Korans in Schweden haben Irak und der Iran am Donnerstag die jeweiligen Vertreter des nordischen Landes einbestellt.

Staatliche iranische Medien berichteten von einer entsprechenden Aufforderung an den Geschäftsträger in Teheran und erklärten, das Prinzip der Meinungsfreiheit sei missbraucht worden, um Hass und Gewalt zu säen. Im Irak bestellte das Außenministerium den schwedischen Botschafter ein. Mehrere andere muslimische Staaten, darunter die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Jordanien und Marokko haben ebenfalls gegen die Verbrennung protestiert.

Am Mittwoch - dem ersten Tag der muslimischen Eid-al-Adha-Feiertage - hatte ein Mann einen Koran vor der Zentralmoschee in Stockholm zerrissen und verbrannt. Die Polizei hatte zwar eine Genehmigung für die Anti-Koran-Demonstration erteilt. Nach der Verbrennung wurde der mutmaßliche Täter allerdings wegen Hetze gegen eine ethnische oder nationale Gruppe angeklagt. In einem Interview bezeichnete er sich selbst als irakischen Flüchtling, der ein Verbot des Korans anstrebe.

Der Vorfall dürfte auh die Verhandlungen Schwedens mit der Türkei über einen Nato-Betritt belasten. "Wir werden den arroganten Menschen im Westen beibringen, dass es nicht Meinungsfreiheit fällt, die heiligen Werte der Muslime zu beleidigen", erklärte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag.

