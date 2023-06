NVIDIA - Brutale Rallybewegung ist noch intakt

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 424,060 $ (Nasdaq)

Auszug aus meiner ausführlichen Analyse:

NVIDIA - Exzessive KI-Rally - 21:31 Uhr, 13.06.2023

November 2021 ausgehend von 346 USD korrigierte die Aktie bis Oktober 2022 abwärts. Brutal, wie High-Beta-Techtitel nuneinmal größere Rallyphasen auskorrigieren können. Die Maximalausdehnung der Abwärtskorrektur betrug 68 %. Am 23. Januar dieses Jahres begann der Aktienkurs über die maßgebliche deckelnde Abwärtstrendlinie bei 178 USD auszubrechen. Seitdem befindet sich NVidia im Rallymodus. Der gelbe EMA20 ist als dynamisch mitlaufende Unterstützung maßgeblich. Rücksetzer werden seit 9. Januar immer auf diesem gleitenden Durchschnitt beendet und neue Aufwärtsimpulse beginnen. Behaltet also diese gelbe Linie im Blick. Solange der Aktienkurs darüber notiert, ist die Rally intakt. Aktuell liegt der gelbe EMA20 bei 403,80 USD im Markt.

Besucht mich gerne auf meinem Stock3 Terminal Desktop, mir folgen dort mittlerweile 72.200 Trader und lesen meine täglichen Markterörterungen und Tradinginformationen: https://terminal.stock3.com/#c/harald_weygand

NVIDIA Corp. d2

Anbei der direkte Vergleich der Performanceentwicklung von meinem Tradingdepot, das ich auf Trademate führe, und dem DAX seit Anfang 2022.

Der DAX hat gerade mal seine Verluste des Jahres 2022 aufgeholt. Mein Tradingdepot steht +23,82% höher seit Anfang 2022. Ich trade mit einem mittelfristigen Zeithorizont (Wochen, Monate). Berufstätige können also bei Interesse einfach meine Trades nachbilden.

Hot Trade Summer: Bis zum 3. Juli richtig sparen! Wenn draußen die Temperaturen steigen, fallen bei uns die Preise. 🎉 Vom 26. Juni bis 3. Juli heißt es: Suche Dir den Service Deiner Wahl aus und spare entweder 30 % auf 3x das 1-Monatsabo oder 20 % auf das von Haus aus günstigere Jahresabo. Mit dabei sind Kracher wie die Analyse- und Trading-Services von André Tiedje, Daytrading mit Ingmar Königshofen und stock3 Trademate. Da lohnt sich das zugreifen!

Dein Sommer-Code lautet: HOTSUMMER3M oder HOTSUMMER12M.

👉 Jetzt Service Deiner Wahl buchen

f

https://www.youtube.com/watch?v=OCuTk4XgKm0

Wenn Du wissen möchtest, welche 3 Werte für Harald Weygand und Sascha Gebhard für das 2. Halbjahr 2023 jetzt ins Depot gehören, dann ist der letzte Teil der Hot Trade Summer Livestream-Serie genau richtig für Dich.

👉 Jetzt Video ansehen (mit Zeitmarken für die Kapitel)

Über ein 👍 und Kommentar würde ich mich wie immer sehr freuen.

Zudem besprechen wir:

✅ Sascha Gebhard diskutiert über die Performance von Small Caps in Deutschland im ersten Halbjahr. ✅ Er geht auf die Gründe ein, warum Small Caps bald wieder performen könnten und worauf er in der aktuellen Wirtschaftslage besonders achtet. ✅ Sascha erklärt auch, warum er trotz aller Herausforderungen den Small Caps treu bleibt und was er zuletzt in seinem Depot gehandelt hat. ✅ Das Video enthält auch eine spannende Diskussion über potenzielle Profiteure der KI-Technologie in Deutschland und wirft einen Blick auf die Aktien von PUMA und Adidas - sind sie nun interessant? ✅ Auch gibt es ein Update zu Sascha's und Harry's Top 3 Aktien der Vergangenheit, sowie eine Analyse von Aktien, die von der Community ausgewählt wurden, darunter NorCom, Hella, Jungheinrich und Nike. ✅ Es gibt auch ein Update zu GFT Technologies und eine Diskussion darüber, wie Harald Weygand gerade den Markt sieht. ✅ Harry gibt Euch auch eine charttechnische Kurszielanalyse für Fortinet und Sascha hat eine fundamentale Einschätzung zu Secunet im Petto. ✅ Highlight ist die Vorstellung der neuen Top 3 Aktien für das zweite Halbjahr 2023.

NUR NOCH BIS 03. JULI

🏝 Wenn draußen die Temperaturen steigen, fallen bei uns die Preise. 🏝 Vom 26. Juni bis 3. Juli heißt es: Buche drei Monate ein Abonnement Deiner Wahl und spare insgesamt 30 %* ODER hol dir das Jahresabo und spare 20 %*. 🏝 Dein Sommer-Code lautet: HOTSUMMER3M oder HOTSUMMER12M.

🎉 Jetzt Service Deiner Wahl buchen

*Der Rabatt des Gutscheincodes HOTSUMMER3M bezieht sich auf die ersten drei Abrechnungsperioden für das einmonatige Abonnement, der Rabatt des Gutscheincodes HOTSUMMER12M auf die erste Abrechnungsperiode für ein Jahresabo. Der Rabatt ist gültig für die Services stock3 Trademate, Rocco Gräfes Aktien- und DAX-Analysen, Aktien- und DAX-Trading mit Rocco Gräfe, André Tiedjes Elliott-Wellen-Analysen, Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje, André Tiedjes Cryptonator, ICE Revelator, Daytrading mit Ingmar Königshofen, Technologie-Aktien und Kryptotrading mit Sascha Huber, Total Return Börsenbrief mit Sascha Huber. Beim Gutscheincode HOTSUMMER3M werden die ersten drei Aboperioden des einmonatigen Abos um 30 %, beim Gutscheincode HOTSUMMER12M die erste Abrechnungsperiode des Jahresabos um 20 % rabattiert. Der Gutscheincode gilt einmalig, kann nicht auf bestehende Abonnements angewendet und nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. Der Rabatt wird immer auf den endgültigen Rechnungsbetrag gewährt. Bei einem Upgrade ist dies der Restbetrag nach Verrechnung des jeweiligen Upgrades. Der Gutscheincode ist gültig bis einschließlich 03.07.2023

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)