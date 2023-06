OTS: Wertgarantie / Auf Rekordkurs: 1 Million Neuverträge in einem halben ...

Auf Rekordkurs: 1 Million Neuverträge in einem halben Jahr | Die Wertgarantie Group legt europaweit stark zu Hannover (ots) - Passend zum 60. Wertgarantie-Geburtstag gibt es für die Unternehmensgruppe einen weiteren Grund zum Feiern: Eine Million Neuverträge hat die Wertgarantie Group im ersten Halbjahr 2023 europaweit erzielt - ein neuer Rekordwert in der Unternehmensgeschichte. Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2022, das die Unternehmensgruppe mit 1,8 Millionen Neuverträgen auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 erfolgreich abgeschlossen hatte, ist der aktuelle Erfolg ein weiteres Zeichen für das stabile und attraktive Geschäftsmodell - quer durch alle Wertgarantie-Warengruppen, erklärt Vorstandsvorsitzender Patrick Döring: "Unsere vertriebliche Power, die Produkte und nicht zuletzt unser starkes Nachhaltigkeitsargument 'Reparieren statt Wegwerfen' - alles zusammen hat europaweit überzeugt. Eine Million Neuverträge sind ein deutlicher Beweis dafür, dass wir die Wünsche der Kunden und den Zeitgeist treffen. Und damit liegen wir schon jetzt klar über dem Niveau von 2019 - dem letzten planbaren Jahr mit einem stabilen Konsumklima - und werden dieses, Stand jetzt, deutlich übertreffen." Beim Vertragsbestand ist die Wertgarantie Group mit 7,2 Millionen Verträgen in den Geschäftsbereichen CE und Bike mit einem Höchststand in das aktuelle Geschäftsjahr gestartet. "Wir werden zum Ende des Jahres mit Sicherheit auch hier einen neuen Rekordwert verzeichnen können", ist Patrick Döring sicher. "Denn wir werden auch im zweiten Halbjahr nicht nachlassen: Unsere Idee von einem kundenorientierten, exzellenten Service und unsere hervorragende Partnerschaft zu unseren Vertriebs- und Schadenpartnern im Handel wird für weitere Rekorde sorgen." Pressekontakt: Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation | Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: mailto:u.braungardt@wertgarantie.com Marc Höppner | Manager Public Relations | Tel: 0049 511 71280-556 | E-Mail: mailto:m.hoeppner@wertgarantie.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127001/5547607 OTS: Wertgarantie