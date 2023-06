Scholz reagiert gelassen auf Drohungen Polens und Ungarns bei Migration

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel/Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat gelassen auf die Ankündigungen Polens und Ungarns reagiert, den Asylkompromiss in der EU nicht umsetzen zu wollen.

"Ich glaube, dass wenn die Entscheidung Stück für Stück umgesetzt wird, dass sich alle daran halten werden", sagte Scholz am Freitag nach Ende des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel. Er forderte schnelle Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament, weil im kommenden Jahr Europawahlen anstehen.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und der ungarische Regierungschef Viktor Orban hatten angekündigt, die mit qualifizierter Mehrheit von den EU-Innenministern beschlossene Asylreform in einigen Punkten nicht umsetzen zu wollen. Dabei geht es um die Verteilung von Flüchtlingen auf die EU-Staaten und Geldzahlungen von 20.000 Euro pro Flüchtling, wenn ein EU-Land niemanden aufnehmen will. Orban hatte angekündigt, auch nicht zahlen zu wollen. Beide nationalkonservative Regierungen hatten bereits nach der Flüchtlingskrise 2015 EU-Beschlüsse nicht umgesetzt, mit denen die südlichen EU-Grenzstaaten hätten entlastet werden sollen.

Bei der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asyl-Systems (GEAS) geht es unter anderem darum, dass Asylverfahren von Migranten aus Ländern mit einer geringen Anerkennungsquote bereits an den EU-Außengrenzen geprüft werden. Außerdem sollen EU-Außengrenzstaaten entlastet werden, indem man Flüchtlinge auf andere Staaten verteilt. Scholz pochte darauf, dass man in der EU solidarisch sein müsse. Er sei hoffnungsvoll, dass die Umsetzung gelingen werde. Er hoffe nur, dass dies noch in der laufenden Legislaturperiode des Europäischen Parlaments möglich sein wird.

Hintergrund ist, dass die Mitgliedsstaaten die genauen Regelungen noch mit dem Europäischen Parlament verhandeln müssen. Dabei hofft die Bundesregierung noch auf Nachbesserungen, weil sie Familien mit Kindern und Jugendlichen von dem neuen Grenzverfahren ausnehmen will. CDU-Fraktionsvize Andrea Lindholz warf der Regierung vor, den Widerstand Polens und Ungarns selbst provoziert zu haben. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) habe einen schweren politischen Fehler begangen und ein fatales Signal ausgesandt, als sie noch am Tag des Beschlusses die Einigung wieder infrage stellte, sagte sie. "Damit hat sie andere Mitgliedstaaten ermutigt, gegen den Kompromiss vorzugehen."

