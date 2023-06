US-Gericht kippt Regelung für Minderheiten bei Aufnahme an Universitäten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Andrew Chung und John Kruzel

(Reuters) - Das Oberste Gericht der USA hat Aufnahme-Verfahren an Universitäten gekippt, mit denen bestimmte Minderheiten wie Afroamerikaner und Hispanics bevorzugt werden.

Die Richter befanden am Donnerstag, dass die unter dem Schlagwort "affirmative action" bekannten Programme gegen den Gleichheitsgrundsatz der Verfassung verstoßen. Konservative fordern seit Jahrzehnten eine Abschaffung der Bevorzugungen. Nach ihrer Darstellung diskriminieren diese nicht nur weiße US-Bürger, sondern auch solche asiatischer Abstammung. Befürworter sehen dagegen darin einen zentralen Mechanismus im Kampf gegen einen strukturellen Rassismus.

Konkret ging es um zwei Fälle, die Harvard und die University of North Carolina (UNC) betrafen. In beiden Prozessen hatten die ursprünglichen Kläger eine Diskriminierung asiatisch-stämmiger Bürger unterstellt, im Falle der UNC zudem von weißen Amerikanern. Beide Universitäten haben erklärt, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe nur ein Faktor unter vielen bei der Bewertung eines Aufnahmeantrags sei. Es gebe keine Quoten. Diese Regelungen waren mit früheren Entscheidungen des Obersten Gerichts vereinbar, das in anderer Besetzung 2016 noch Affirmative Action bestätigt hatte.

MEHRHEIT: BEWERBER ALS INDIVIDUEN BETRACHTEN

Der Vorsitzende Richter John Roberts erklärte nun, ein Bewerber müsse auf Grundlage seiner Erfahrungen als Individuum und nicht auf Basis ihrer Herkunft berücksichtigt werden. "Viele Universitäten haben viel zu lange genau das Gegenteil getan", schrieb er. Dabei seien sie fälschlicherweise zu dem Schluss gekommen, dass der "Prüfstein für die Identität eines Menschen" dessen Hautfarbe sei.

In einer Stellungnahme für die Minderheit warf die liberale Richterin Sonia Sotomayor - eine Hispanic - der Mehrheit vor, die Präzedenzfälle von Jahrzehnten zu verwerfen. "Das Gericht zementiert eine oberflächliche Regel der Farbenblindheit als Verfassungsgrundsatz in einer endemisch segregierten Gesellschaft, in der die Herkunft immer eine Rolle gespielt hat und auch weiter spielt."

Auch Präsident Joe Biden verwies auf die Präzedenzfälle und kritisierte das Urteil scharf. Er rief die Universitäten auf, sich weiter um Diversität zu bemühen. "Diskriminierung gibt es in Amerika immer noch. Daran ändert auch die heutige Entscheidung nichts."

Der republikanische Ex-Präsident Donald Trump sprach hingegen von einem "großen Tag für Amerika". Endlich würden Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten belohnt. "Alles wird wieder leistungsorientiert - und so sollte es auch sein!" Trump hatte während seiner Amtszeit drei neue Richter am Supreme Court ernennen können. Das sorgte für einen Rechtsruck, da jetzt sechs der neun Richter zu den Konservativen gezählt werden. Sie stimmten in beiden Fällen geschlossen gegen die Kriterien.

Harvard zufolge haben etwa 40 Prozent der US-Unis entsprechende Programme. Bildungseinrichtungen, Unternehmen und hochrangige Militärs stehen hinter Affirmative Action. Ihren Argumenten zufolge dienen die Maßnahmen nicht nur dazu, Rassismus zu bekämpfen. Vielmehr werde damit auch gesichert, dass Bewerber zur Verfügung stünden, die unterschiedliche Sichtweisen in die Arbeitswelt und Armee trügen. Kritiker haben nicht nur argumentiert, dass die Bevorzugung einer Rasse unabhängig von den Motiven oder Umständen verfassungswidrig sei. Einige haben auch erklärt, dass die Maßnahmen nicht mehr nötig seien: Die USA hätten die rassistische Politik der Vergangenheit hinter sich gelassen und würden immer vielfältiger.

(Geschrieben von Scot W. Stevenson, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)