USA: Einkommen und Konsumausgaben steigen - Preisauftrieb schwächt sich ab

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Einkommen und Konsumausgaben sind in den USA im Mai gestiegen. Der Preisauftrieb nahm hingegen ab. Im Monatsvergleich legten die Konsumausgaben um 0,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Die Einkommen der Haushalte legten um 0,4 Prozent zu. Dies ist etwas stärker als erwartet. Ökonomen hatten einen Zuwachs von 0,3 Prozent prognostiziert.

Der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE stieg im Jahresvergleich um 3,8 Prozent, nach revidierten 4,3 Prozent im Vormonat. Der Rückgang der Rate war erwartet worden. Der Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel stieg um 4,6 Prozent, nach einem Zuwachs um 4,7 Prozent im Monat zuvor. Ökonomen hatten hier mit einer unveränderten Rate gerechnet.

Die Federal Reserve stemmt sich schon seit über einem Jahr mit teils kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung. Auf ihrer jüngsten Sitzung Mitte Juni hatte sie die Zinsen aber nicht weiter angehoben. Laut Notenbankchef Jerome Powell sind jedoch weitere Anhebungen möglich./jsl/bgf/jha/