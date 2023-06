Zahl der Erwerbstätigen sinkt erstmals seit zehn Monaten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Rezession hinterlässt allmählich Bremsspuren am deutschen Arbeitsmarkt.

Im Mai sank die Zahl der Erwerbstätigen bereinigt um saisonale Schwankungen um 4000 im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das ist der erste Rückgang seit zehn Monaten. Im April hatte es noch einen Anstieg um 14.000 gegeben, im Februar und März sogar von jeweils 55.000. Die deutsche Wirtschaft ist zuletzt zwei Quartale in Folge geschrumpft und steckt damit in einer Rezession. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen auch für 2023 insgesamt mit einem schrumpfenden Bruttoinlandsprodukt. Insgesamt waren im Mai rund 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig.

In den Betrieben geht die Arbeitskräftenachfrage nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) seit mittlerweile einem Jahr beständig zurück: Der saisonbereinigte Stellenindex sei im Juni um drei Punkte auf 119 Punkte gefallen, nachdem dieser im Mai 2022 einen Höchststand von 139 Punkten erreicht hatte, wie die BA ermittelte. Zu einem ähnlichen Befund kommt das Ifo-Institut in seiner Umfrage unter 9000 Unternehmen. Das daraus berechnete Beschäftigungsbarometer für die Gesamtwirtschaft stieg im Juni zwar, allerdings nur leicht um 0,2 auf 98,4 Punkte, wie die Münchner Forscher herausfanden. "Aber insbesondere in der Industrie spiegelt sich der aufkeimende Pessimismus in zurückhaltenden Personalplanungen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Einzig bei den Dienstleistern wird weiter über Neueinstellungen nachgedacht."

Insgesamt dürfte der Arbeitsmarkt vergleichsweise robust bleiben. Die Zahl der Arbeitslosen werde zwar in diesem Jahr um etwa 130.000 auf 2,55 Millionen steigen, 2024 dann aber wieder auf 2,45 Millionen sinken, erwarten etwa die Ifo-Forscher. Gleichzeitig dürfte die Zahl der Erwerbstätigen kräftig zulegen und im kommenden Jahr mit 46,07 Millionen ein Rekordniveau erreichen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)