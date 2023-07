Linke in Bremen stimmt für Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen

BREMEN (dpa-AFX) - Nach SPD und Grünen hat auch die Linke in Bremen für den rot-grün-roten Koalitionsvertrag gestimmt. Damit machten die Parteien den Weg für eine Fortsetzung des Dreierbündnisses im kleinsten Bundesland frei. Bei einem Linken-Landesparteitag am Sonntag stimmte eine deutliche Mehrheit der Delegierten für eine Annahme des Koalitionsvertrags, wie die Partei mitteilte. SPD und Grüne hatten bereits am Samstag mit einer deutlichen Mehrheit dafür votiert.

Die Linken-Politikerin Kristina Vogt wurde nach Parteiangaben als Senatorin für Wirtschaft und Häfen vorgeschlagen und Claudia Bernhard als Senatorin für Gesundheit, Pflege, Frauen und Verbraucherschutz.

Rot-Grün-Rot regiert im kleinsten Bundesland seit 2019 zusammen. Der neue Koalitionsvertrag soll am Montag unterzeichnet werden, bevor die Bremische Bürgerschaft am kommenden Mittwoch den neuen Senat wählt./mni/DP/he