Wissing: Hohe Kosten für deutsch-französischen Bahnpass waren es wert

PARIS/BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die Millionenkosten für den deutsch-französischen Freundschaftspass als gut investiertes Geld verteidigt. "Das hat Millionen gekostet. Aber das ist gut angelegt, weil wir die deutsch-französische Freundschaft stärken wollen", sagte der FDP-Politiker im Interview des Bayerischen Rundfunks über das Ticket, mit dem junge Menschen das Nachbarland von diesem Samstag an per Bahn erkunden können.

Beim Verkaufsstart des Tickets Mitte Juni hatte es technische Probleme gegeben. Dafür entschuldigte sich Wissing: "Wir hatten innerhalb von Minuten fast sechs Millionen Zugriffe auf die Server. Dann war erst einmal Funkstille, weil die Server in die Knie gegangen sind. Das war allen sehr unangenehm. Das tat uns sehr leid." Die Nachfrage sei enorm gewesen: "Innerhalb von 30 Minuten waren alle weg, 30 000 in Deutschland, 30 000 in Frankreich", erklärte Wissing.

Mit dem Freundschaftspass können 18- bis 27-Jährige mit Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember einen Monat lang das jeweilige Nachbarland bereisen. Anlass ist der 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags, mit dem die Bundesrepublik und Frankreich ihre Zusammenarbeit und Freundschaft besiegelten.

Hoffnung auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr machte Wissing vorerst nicht: "Das ist zunächst eine einmalige Aktion anlässlich der Feierlichkeiten zum Élysée-Vertrag. Aber wir sind ständig bemüht, unsere Beziehungen zu Frankreich zu verbessern, auszubauen, zu intensivieren."/juc/DP/he