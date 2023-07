AfD-Kandidat gewinnt Bürgermeisterwahl in Sachsen-Anhalt

Berlin (Reuters) - Die AfD stellt erstmals in Deutschland einen hauptamtlichen Bürgermeister.

Der AfD-Kandidat Hannes Loth setzte sich in der sachsen-anhaltinischen Stadt Raguhn-Jeßnitz in der Stichwahl gegen den parteilosen Nils Naumann durch. Loth erhielt 51,13 Prozent der Stimmen, teilte die Stadt am Sonntagabend mit. Naumann bekam 48,87 Prozent. Erst vor wenigen Tagen hatte die AfD in Thüringen erstmals einen Landratsposten in einer Stichwahl gewonnen. Allerdings war in beiden Fällen die Zahl der Wahlberechtigten sehr klein. In Raguhn-Jeßnitz waren 7779 Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,15 Prozent.

Die AfD hatte in den vergangenen Wochen einen Höhenflug in Umfragen erlebt und ist bei den Erhebungen der meisten Meinungsforschungsinstitute mittlerweile zweitstärkste Kraft hinter der Union. Alle anderen Parteien schließen eine Koalition mit der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuften Partei aus.

