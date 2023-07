Aktien New York: Zweites Halbjahr beginnt unspektakulär - Kurzer Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind nach dem teils spektakulären ersten Halbjahr richtungslos in die zweite Jahreshälfte gestartet. Neue Konjunkturdaten fielen am Montag durchwachsen aus und zeigten keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse. Der Handel endet zudem schon um 19.00 mitteleuropäischer Sommerzeit, am Dienstag bleiben wegen des Nationalfeiertags "Independence Day" die Pforten an der Wall Street geschlossen.

Eine Dreiviertelstunde nach dem Börsenstart stieg der Nasdaq 100 um 0,16 Prozent auf 15 203,15 Punkte. Zwischen Januar und Juni hatte der Auswahlindex der Technologiebörse Nasdaq um knapp 39 Prozent zugelegt, was die beste Halbjahresentwicklung in seiner gut 38-jährigen Geschichte bedeutet.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Montag um 0,11 Prozent auf 34 370,33 Punkten. Er war im ersten Halbjahr deutlich hinter dem Nasdaq 100 zurückgeblieben und hatte auch mit dem marktbreiten S&P 500 nicht mithalten können, der nun mit 4450,55 Zählern auf der Stelle trat./gl/he