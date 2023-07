Bundesbankchef Nagel - Inflation hartnäckiger als gedacht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel signalisiert angesichts der starken Teuerung weitere Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB).

"Die Inflation erweist sich als hartnäckiger, als viele dachten", sagte Nagel am Montag laut Redemanuskript bei dem "Euro Finance Summit" in Frankfurt. "Nun muss sich die Geldpolitik als hartnäckiger und konsequenter erweisen, als viele erwartet hätten." Die Aufwärtsrisiken beim Preisausblick dominierten. Es sei eher mit höheren als mit niedrigeren Inflationsraten zu rechnen. "So könnten etwa unerwartet starke Zuwächse bei Löhnen oder Gewinnmargen die Inflation auf mittlere Sicht ansteigen lassen", warnte Nagel.

Entscheidend sei nun, die Inflation nachhaltig auf das Ziel von zwei Prozent zurückführen. "Dafür braucht es ein ausreichend restriktives Zinsniveau" sagte Nagel. "Und dieses Zinsniveau – wo immer es liegen wird – werden wir auch für eine längere Zeit halten müssen." Aktuell liegt die Teuerungsrate bei 5,5 Prozent.

Ob die Leitzinsen nach der anstehenden der EZB-Sitzung im Juli weiter erhöht werden müssten, werde die man in Abhängigkeit von der künftigen Datenentwicklung beschließen. "So wie ich das sehe, haben wir noch eine Wegstrecke zurückzulegen", sagte Nagel.

