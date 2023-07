DAX® - Kleine S-K-S sorgt für Chancen

Zum gefühlt x-ten Mal hat der DAX® in der letzten Woche die Bastion bei 15.700/15.600 Punkten einer erfolgreichen Belastungsprobe unterzogen. Das untere Bollinger Band (akt. bei 15.735 Punkten) untermauert die Relevanz des beschriebenen Rückzugsbereichs zusätzlich. Nach einer Reihe von Tageskerzen mit kleinen Körpern entwickelten die deutschen Standardwerte am Freitag eine neue Aufwärtsdynamik, mit der auch der Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 15.971 Punkten) zurückerobert wurde. Im Stundenbereich geht das neue Aufwärtsmomentum mit der Ausprägung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation einher. Rein rechnerisch hält dieses Chartmuster ein Anschlusspotenzial von knapp 300 Punkten bereit. Das wäre ausreichend, um die jüngsten Verlaufshochs bei 16.332/16.427 Punkten wieder ins Visier zu nehmen. Zum Abschluss noch ein Blick nach Übersee, wo der S&P 500® zuletzt einen idealtypischen Pullback an die alte Ausbruchsmarke in Form des Hochs vom August 2022 (4.325 Punkte) erlebte. Anschließend folgte dann ein Jahreshoch bei 4.458 Punkten – nicht die schlechtesten Ausgangsvoraussetzungen. Apropos US-Standardwerte: Welche Unterstützungen sie unbedingt im Hinterkopf haben sollten, lesen sie in Analyse 2 auf unserer Website





DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

