Deutsche Anleihen: Leicht gestiegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag leicht gestiegen. Bis zum Mittag kletterte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 133,81 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag wenig verändert bei 2,39 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten in Europa veränderten sich die Renditen kaum.

Dem Markt fehlte es zum Wochenstart an klaren Impulsen. Die zweite Veröffentlichung zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone bewegte die Märkte kaum. Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juni erneut verschlechtert und ist auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen. Ein vorläufiges Ergebnis wurde leicht nach unten revidiert.

Mit Spannung erwartet wird am Nachmittag der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie im Juni. Er gilt als zuverlässiger Frühindikator für die US-Wirtschaft. Zudem werden Zahlen zu den Bauinvestitionen veröffentlicht./jsl/bgf/men