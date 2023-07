EQS-News: Impact Asset Management GmbH: Patrick Furtwängler zum Vertriebsleiter Wholesale ernannt

EQS-News: Impact Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Impact Asset Management GmbH: Patrick Furtwängler zum Vertriebsleiter Wholesale ernannt



I-AM Impact Asset Management: Patrick Furtwängler zum Vertriebsleiter Wholesale ernannt



Frankfurt am Main, 03.07.2023: Die österreichische Fondsgesellschaft Impact Asset Management („I-AM“) hat Patrick Furtwängler zum neuen Leiter für den Wholesale-Vertrieb in Deutschland ernannt. Patrick Furtwängler verantwortet gemeinsam mit Christian Fastenrath unter der Leitung von Florian Mende die Vertriebsaktivitäten von I-AM in Deutschland. Der gebürtige Freiburger war vor seinem Einstieg bei I-AM Direktor für den Wholesale-Vertrieb bei Bellevue Asset Management. Im Laufe seiner beruflichen Laufbahn bekleidete der studierte Diplom-Betriebswirt (FH) verschiedene Positionen bei unterschiedlichen Finanzinstituten.



„Ich freue mich sehr, Impact Asset Management als einen der führenden Player im Bereich der nachhaltigen Geldanlagen weiter etablieren zu können. Mein über Jahrzehnte aufgebautes Netzwerk und der ausgezeichnete Track-Record von Impact Asset Management als Experte für ESG-Investments wird uns bei der weiteren Expansion zugutekommen und neue Vertriebsmöglichkeiten erschließen“, kommentiert Patrick Furtwängler.



„Patrick Furtwängler ist der ideale Botschafter für I-AM, der unsere Kompetenz in Sachen Nachhaltigkeit in dieser starken Wachstumsregion in den Markt tragen wird.

Mit seiner Art und dem tiefen Know-how stellt er eine wichtige Bereicherung für unser Sales-Team dar“, sagt Florian Mende, Niederlassungsleiter des deutschen Büros von I-AM in Frankfurt am Main.



Über Impact Asset Management

Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert ist. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line“-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Impact Asset Management gehört zu den Nachhaltigkeitspionieren im deutschsprachigen Raum. I-AM ist einer der Erstunterzeichner der UN Principles for Responsible Investments in Österreich. Die Fonds von I-AM erhalten regelmäßig Top-Bewertungen für ihre Performance und hohe Nachhaltigkeitsqualität. Der Dual Return Fund – Vision Microfinance zählt als gemäß der EU-Offenlegungsverordnung konformer Artikel 9-Fonds zu den renommiertesten Mikrofinanzfonds im DACH-Raum und verfügt zudem über ein EcoReporter-Nachhaltigkeitssiegel. Der I-AM GreenStars Opportunities kann ein FNG-Siegel mit drei Sternen sowie Top-Ratings bei Lipper, MorningStar und MSCI (Stand 30.6.2023) entsprechend vorweisen.



Pressekontakt

edicto GmbH,

Ralf Droz / Jessica Pommer

Tel.: 069 90550554

Mail: iam@edicto.de









