EQS-News: Jahresabschluss der bioXXmed für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht – Aufbau des Qualitätsmanagements bei der Beteiligung DermaTools Biotech GmbH im Plan AG:

Jahresabschluss der bioXXmed für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht – Aufbau des Qualitätsmanagements bei der Beteiligung DermaTools Biotech GmbH im Plan



Jahresabschluss der bioXXmed für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht – Aufbau des Qualitätsmanagements bei der Beteiligung DermaTools Biotech GmbH im Plan Darmstadt, 03.7.2023 – Jahresabschluss und Lagebericht der bioXXmed AG wurden am 28.6.2023 auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht (https://bioxxmed.ag/). Der Jahresfehlbetrag belief sich auf – 830 T€ (VJ – 4.020 T€). Der Wert der Finanzanlagen stieg auf 19.653 T€ (VJ 18.153 T€). Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeiten ist mit 4.219 T€ positiv - hauptsächlich auf Grund der Kapitalerhöhung. Diese Ergebnisse liegen damit innerhalb der Planungen für das Geschäftsjahr 2022. Die DermaTools Biotech GmbH hat nach der vorzeitigen Beendigung der klinischen Studie (siehe Pressemitteilung vom 21.8.2022) mit einem branchenbekannten Dienstleister die Entwicklung des für die CE-Zertifizierung notwendigen Qualitätsmanagementsystems nach ISO 13485 begonnen, die planmäßig verläuft. Der Abschluss für die Erarbeitung der Kerndokumente ist für Ende Juli 2023 geplant. Das erste Audit durch eine benannte Stelle kann im September 2023 stattfinden. Eigene Marktuntersuchungen haben bestätigt, dass international der Trend zur häuslichen Behandlung chronischer Wunden stark zunimmt. Die in den bisherigen klinischen Prüfzentren verwendete 2-Flaschenform ist für eine professionelle Anwendung geeignet, kaum jedoch für ein roll-out im Homecare Markt. Daher entwickelt die DermaTools ein neues „2-in-1“ Konzept, das eine höhere Anwenderfreundlichkeit bietet. Damit gehen zusätzliche Entwicklungsauf-wände in Produktion und Abstimmung mit Herstellern einher. Über bioXXmed AG bioXXmed AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die 66,92% an der DermaTools Biotech GmbH und 49,96% an der CytoPharma GmbH hält. Disclaimer Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Kontakt:

bioXXmed AG

Dr. Bruno Rosen

Riedstrasse 2

64295 Darmstadt Tel.: +49-6151 951 581 2

E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag





