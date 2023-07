EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Bekanntmachung einer außerordentlichen Hauptversammlung

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Hauptversammlung

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Bekanntmachung einer außerordentlichen Hauptversammlung



03.07.2023 / 15:45 GMT/BST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Bekanntmachung einer außerordentlichen Hauptversammlung Die Geschäftsleitung von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (das „ICAV“) möchte hiermit bekanntgeben, dass am 26. Juli 2023 um 16:30 Uhr (irischer Zeit) eine außerordentliche Hauptversammlung des ICAV zur Besprechung von vorgeschlagenen Änderungen an der Gründungsurkunde in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Irland) abgehalten wird. Es wird vorgeschlagen, das Anlageziel und die Anlagepolitik des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (der „Teilfonds“) dahingehend zu ändern, dass der Teilfonds im Falle der Genehmigung durch die Anteilseigner nicht länger einen Index nachbildet, der einer regelbasierten Multi-Faktor-Methodik folgt, sondern eine aktiv verwaltete Strategie verfolgt, die einen Multi-Faktor-Ansatz für die Wertpapierauswahl einsetzt. Die zugrundeliegende Strategie des Teilfonds, in einen diversifizierten Pool aus globalen, festverzinslichen Unternehmensanleihen unterhalb des Investment Grade zu investieren, die mittels eines systematischen Multi-Faktor-Ansatzes ausgewählt werden, bleibt unverändert. Um das vollständige Dokument einschließlich der den Anteilseignern zur Verfügung stehenden Optionen einzusehen, kopieren Sie bitte den folgenden Link in die Adressleiste Ihres Browsers: https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/funds/funds-news-and-announcements/ Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: JPMorgan Connie MacCurrach 07809830116

03.07.2023 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com