EQS-News: SUNfarming GmbH verzeichnet erfolgreiches Geschäftsjahr 2022: deutliches Wachstum beim Umsatz um 161,9 % auf 40,6 Mio. Euro und bei der Gesamtleistung um 89,2 % auf 43,7 Mio. Euro

EQS-News: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

SUNfarming GmbH verzeichnet erfolgreiches Geschäftsjahr 2022: deutliches Wachstum beim Umsatz um 161,9 % auf 40,6 Mio. Euro und bei der Gesamtleistung um 89,2 % auf 43,7 Mio. Euro



03.07.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SUNfarming GmbH verzeichnet erfolgreiches Geschäftsjahr 2022: deutliches Wachstum beim Umsatz um 161,9 % auf 40,6 Mio. Euro und bei der Gesamtleistung um 89,2 % auf 43,7 Mio. Euro



Erkner, 3. Juli 2023 – Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, blickt auf ein herausforderndes, erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. Mit 40,6 Mio. Euro wurde der Umsatz wie geplant deutlich gegenüber dem Vorjahreswert von 15,5 Mio. Euro gesteigert. Während der Umsatz in Deutschland von 13,1 Mio. Euro auf 29,3 Mio. Euro zulegte, nahm er im Ausland, im Wesentlichen in Polen, von 2,4 Mio. Euro auf 11,3 Mio. Euro zu. Zur Finanzierung der Projektentwicklung in Deutschland hat SUNfarming im März 2022 erfolgreich eine neue 5 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3MQM78) begeben, die zum 31. Dezember 2022 ein Volumen von 7,6 Mio. Euro hatte. Die Gesamtleistung lag mit 43,7 Mio. Euro 89,1 % über dem Vorjahreswert von 21,1 Mio. Euro und damit auch deutlich über der Prognose von ca. 30 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung von gestiegenen Materialpreisen und Personalkosten erzielte SUNfarming ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) von 2,0 Mio. Euro (2021: 3,0 Mio. Euro) und einen Jahresüberschuss von 0,6 Mio. Euro (2021: 1,2 Mio. Euro). Durch das positive Jahresergebnis stieg das Eigenkapital von 11,2 Mio. Euro auf 11,8 Mio. Euro, gleichbedeutend mit einer Eigenkapitalquote von 25,6 % (31.12.2021: 27,1 %). Die liquiden Mittel nahmen von 0,5 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro zu. Für die kommenden Geschäftsjahre erwartet SUNfarming aufgrund der energiepolitischen Ziele in Deutschland ein deutlich ansteigendes Auftragsvolumen. Die daraus resultierenden Umsatzsteigerungen werden im Wesentlichen aus der Entwicklung und Realisierung von Großprojekten erzielt werden. Aktuell verfügt SUNfarming über eine Pipeline von sogenannten „Late Stage Development Projects“, also Projekten, die mindestens über einen B-Plan bzw. ein Baurecht verfügen, in Höhe von ca. 500 MW. Das Geschäftsjahr 2023 ist weiterhin vom Wachstum hin zu den Großprojekten und den damit verbundenen Vorleistungen geprägt, sodass die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis ausgeht, das in den Folgejahren deutlich steigen soll. Der testierte Jahresabschluss 2022 der SUNfarming GmbH ist unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@better-orange.de



Karsten Balzer

SUNfarming GmbH

03362/8859-120

ir@sunfarming.de

03.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com