Großbritannien: Industriestimmung gibt erneut nach

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich erneut eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Juni um 0,6 Punkte auf 46,5 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Umfragerunde bekannt gab. Es ist der niedrigste Stand seit sechs Monaten. in einer ersten Umfragerunde war ein etwas stärkerer Rückgang auf 46,2 Punkte ermittelt worden.

Da die Kennzahl weiter unter 50 Punkten liegt, deutet sie wirtschaftliche Schrumpfung an. Der Indikator liegt seit 11 Monaten unter dieser Schwelle.

"Die Produzenten sind betroffen von schwachen Bedingungen auf dem Inlands- und Exportmarkt", kommentierte Rob Dobson, Direktor bei S&P Global. Die Kunden zeigten eine größere Zurückhaltung bei den Ausgaben angesichts der Unsicherheit, verstärktem Wettbewerb und hohen Kosten. Die Lieferkettenproblematik habe sich hingegen verringert./jsl/bgf/men