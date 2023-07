Insider - Etatentwurf für 2024 sieht Neuverschuldung von 16,6 Mrd Euro vor

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Finanzminister Christian Lindner plant für den Bundeshaushalt 2024 mit einer Nettoneuverschuldung von 16,6 Milliarden Euro.

Zum zweiten Mal nach der Pandemie werde damit die Schuldenbremse im Grundgesetz eingehalten, hieß es am Montag aus dem Finanzministerium in Berlin. Der in der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP lange umstrittene Regierungsentwurf für den Etat 2024 und für die Finanzplanung bis 2027 solle am Mittwoch vom Kabinett auf den Weg gebracht werden.

Allerdings bestehe für die Jahre 2025 bis 2027 noch eine Finanzierungslücke von rund 14,4 Milliarden Euro. "Man kann nicht von einem Streichkonzert sprechen", hieß es aus dem Ministerium. Es sei nur außerordentlich schwierig gewesen, alle Ministerien auf den Finanzplan zu verpflichten. "Im Zentrum des Haushalts steht die quantitative Konsolidierung in Zeiten der Inflation, das heißt raus aus den Schulden", hieß es weiter.

Der Haushaltsentwurf sieht demnach Ausgaben von 445,7 Milliarden Euro für 2024 vor, nach geplanten 476,3 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Demnach wird erwartet, dass auch die Grünen den Etatentwurf mittragen. Der Streit etwa über die mittelfristigen Kosten der Kindergrundsicherung ist aber offenbar nicht auf Dauer gelöst. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte dem "Handelsblatt", er habe ab 2025 jährlich als "Merkposten" dafür zusätzliche zwei Milliarden Euro eingeplant. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hatte bis zu zwölf Milliarden Euro an jährlichen Mehrausgaben veranschlagt.

Für die Jahre 2020 bis 2022 hatte der Bundestag die Schuldenbremse ausgesetzt, um eine Rekordverschuldung zur Bewältigung der Corona-Pandemie und der Folgen des Ukraine-Krieges zu ermöglichen. Für 2023 ist eine Neuverschuldung von rund 45,6 Milliarden Euro eingeplant.

