Langfristiges Konsolidierungsdreieck bei der Deutschen Bank – hier bietet sich eine Inliner-Strategie an!

Ein gemischtes Bild der Fundamentaldaten zeigt sich bei der Deutschen Bank. Einerseits konnte im Bereich Unternehmensberatung und Privatkundenbank Wachstum generiert werden. Andererseits gehen die Einnahmen im Investmentbanking und Asset Management zurück. Das spricht für eine Fortsetzung der aktuellen Seitwärtstendenz. Hierfür sind Inliner-Optionsscheine genau die richtigen Anlageinstrumente!

Die Deutsche Bank ist nicht nur die größte Geschäftsbank Deutschlands, sondern aufgrund der Integration der US-Bank Bankers Trust auch international eines der führenden Finanzhäuser. Angeboten werden sämtliche Arten von Bankdienstleistungen, wobei es drei Unternehmensbereiche gibt, unter denen die einzelnen Geschäftsfelder aufgeteilt sind: Firmenkunden & Investmentbanking, Privatkunden & Vermögensverwaltung sowie Unternehmensbeteiligungen.

2018 gehörte der Vermögensverwalter DWS Group noch vollständig zur Deutschen Bank. Jedoch auch nach dem Börsengang ist und bleibt die deutsche Geschäftsbank mit einem Anteil von 80 % der größte Einzelaktionär. Am 27.04.2023 meldete die Aktiengesellschaft, welche Bestandteil des deutschen Aktienindex DAX® ist, die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,7 Mrd. EUR (+5,4 % ggü. dem Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,3 Mrd. EUR (+9,2 % ggü. dem Vorjahresquartal).

Der langfristige Kursverlauf in Abbildung 1 zeigt die Aktie zwischen dem Aufwärts- und Abwärtstrend. Gemeinsam bilden diese ein Konsolidierungsdreieck, welches Sie in Gelb sehen. Trotz mehrfacher Versuche schaffte die Aktie es bislang nicht, die blaue 200-Tage-Linie zu überschreiten. Jeweils in Hellgrün bzw. Hellrot ist ein ausgeprägter Unterstützungs- sowie Widerstandsbereich im Chart zu finden. Genau ein solcher Kursverlauf gilt als ideal, um mit einem Inliner-Optionsschein an einer fortgesetzten Seitwärtstendenz zu partizipieren.

Charakteristisch für einen derartigen Schein sind seine obere und untere Barriere. Wird während der Laufzeit des Scheins keine dieser Barrieren berührt, zahlt der Emittent zehn Euro aus. Hierfür ist es bereits ausreichend, wenn sich die Aktie der Deutschen Bank bis zum Laufzeitende des Inliner-Optionsscheins im Dezember 2023 im gelben Bereich des Konsolidierungsdreiecks aufhalten würde

Abbildung 1 – Deutsche Bank AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 03.07.2018 bis 29.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Der hier vorgestellte Inliner-Optionsschein kostet momentan knapp über acht Euro und hat eine Laufzeit bis zum 12. Dezember 2023. Aktuell bietet sich damit eine Gewinnchance von rund 20 %, solange die Aktie weder die untere Barriere bei 7,00 Euro noch die obere Barriere bei 12,00 Euro berührt. Die untere Barriere liegt über der in Hellgrün eingezeichneten Unterstützungszone, die zwischen 7,63 und 7,87 Euro verläuft. Die obere Barriere des Inliner-Optionsscheins ist bei 12,00 Euro anzutreffen und damit nicht nur deutlich über der blauen 200-Tage-Linie, die aktuell bei 9,81 Euro berechnet wird, sondern auch über dem hellroten, ausgeprägten Widerstandsbereich zwischen 10,02 und 10,41 Euro. Jeglicher Kursanstieg sollte spätestens in diesem Bereich stoppen, zumal dort in Grau auch der langfristige Abwärtstrend zu finden ist.

Auch in dem Fall, dass sich die Aktie zwischen der grünen Unterstützungszone und der oberen Begrenzung des Konsolidierungsdreiecks hin- und herbewegt, können Sie mit dem Inliner-Optionsschein Geld verdienen.

Für den vorgeschlagenen Inliner-Optionsschein werden zum Ende der Laufzeit zehn Euro pro Schein ausgezahlt, sofern die Deutsche Bank-Aktie während der Laufzeit zu keinem Zeitpunkt eine der beiden für den Schein gültigen Knock-Out-Barrieren berührt hat. Wird eine der beiden Barrieren vor dem letzten Bewertungstag verletzt, verfällt das Papier wertlos.

In der Fünf-Jahres-Grafik (Abbildung 1) sind sowohl die untere als auch die obere Barriere als waagerechte, rote Linien eingefügt. Den Abrechnungstag sehen Sie als vertikalen, blau-gepunkteten Strich eingetragen.

Bei einem Kauf des Inliner-Optionsscheins mit der WKN HC4YZG (ISIN DE000HC4YZG4) zum aktuellen Kurs ergibt sich ein Gewinnpotenzial von rund 20 Prozent. Voraussetzung für diesen Gewinn ist die Fortsetzung der Seitwärtstendenz sowie das Ausbleiben jeglichen Knock-Out-Ereignisses.

Eine Glattstellung empfiehlt sich, wenn die Deutsche Bank-Aktie für zwei Tage in Folge unter 7,50 Euro oder über 11,00 Euro aus dem Handel geht.

Inline-Optionsschein auf Deutsche Bank AG für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs in EUR Untere/Obere Barriere in EUR

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Deutsche Bank AG HC4YZG 8,22 7,00/12,00 13.12.2023 10,00 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.07.2023;11:05 Uhr Weitere Produkte aufdie Aktie von Deutsche Bank AGfinden Sie unter: www.onemarkets.de

