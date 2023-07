OTS: Degussa Bank AG / Vip District erwirbt Mitarbeitervorteile.de von der ...

Vip District erwirbt Mitarbeitervorteile.de von der Degussa Bank Frankfurt (ots) - Die Degussa Bank gibt den Verkauf ihres Tochterunternehmens Mitarbeitervorteile.de (MIVO) an Vip District bekannt. Mit dieser Übernahme setzt Vip District seine europäische Wachstumsstrategie fort und stärkt seine Position im Markt für Mitarbeiterbindung. Mitarbeitervorteile.de wird als eigenständiges Unternehmen weitergeführt. Im Rahmen der Transaktion hat Vip District 100 Prozent der Anteile von Mitarbeitervorteile.de erworben. Die Plattform wurde von der Degussa Bank entwickelt und erfolgreich im deutschen Markt etabliert. Mitarbeitervorteile.de betreibt eine Vorteils- und Rabattplattform für Mitglieder und Kunden von angebundenen Unternehmen und bietet vielfältige Vorteile für eine breite Palette deutscher Firmenkunden. "Als MIVO freuen wir uns sehr, dass wir mit Vip District einen schnell wachsenden Player derselben Branche gewonnen haben", so Laura Storch, Geschäftsführerin von MIVO. "Durch beidseitige Synergieeffekte schaffen wir die Basis für eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Das anorganische Wachstum lässt uns das Potenzial von MIVO mit einem spezialisierten Unternehmen noch besser ausschöpfen, weiterentwickeln und optimieren. Es bietet darüber hinaus unseren bestehenden Partnerunternehmen ein erweitertes Produktportfolio und stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit im deutschen Markt enorm", so die Frankfurter Spezialistin für Vorteilsplattformen weiter. Vip District ist ein in Düsseldorf ansässiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Spanien und Präsenz in sechs europäischen Ländern. Das Unternehmen bietet praktische und flexible digitale Lösungen an, um die Leistung von Mitarbeitern und die Zufriedenheit von Kunden zu verbessern. Durch die Übernahme von Mitarbeitervorteile.de streben beide Unternehmen an, Synergien zwischen ihrem Marktzugang und ihren modernen Technologielösungen zu schaffen. Dies wird zu einer verbesserten Benutzererfahrung sowie einer stärkeren Kundenbindung und einem besseren Engagement für Firmenkunden führen. Die Übernahme bietet den aktuellen Kunden und Nutzern von Mitarbeitervorteile.de die Möglichkeit, auf ein erweitertes Portfolio an innovativen Lösungen zuzugreifen. Vip District wird das Angebot weiter ausbauen und neue Services einführen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Die Degussa Bank setzt mit dem Verkauf von MIVO ihren Kurs der Fokussierung auf das Kerngeschäft Worksite-Banking fort und konzentriert sich weiterhin auf ihre strategischen Ziele. "Wir freuen uns, mit Vip District einen Käufer gefunden zu haben, der die Wachstumspläne von Mitarbeitervorteile.de unterstützt und das Unternehmen im europäischen Markt erfolgreich ausbauen wird", kommentierte Michael Krupp, Vorstandsvorsitzender der Degussa Bank, den Verkauf. Zur englischen Pressemitteilung. (https://www.degussa-bank.de/documents/10180/71 70940/2023.07.03_EN_PM-Verkauf-MiVo_V3.0_fin.pdf/2ac57a61-3f41-19e2-7f07-eef0ee1 a8155?t=1688385791189) Mitarbeitervorteile.de (MIVO) ist einer der deutschen Marktführer für Vorteilsplattformen mit Sitz in Frankfurt am Main. Seit 2001 nutzen über 3500 Unternehmen, Vereine und Verbände mit mehr als 1 Million registrierten Mitarbeitern, Mitgliedern und Kunden die kostenlose Vorteilsplattform. Mit über 800 Partneranbietern und exklusiven Kooperationen profitieren die Nutzer von Rabatten und besten Preisen. Mit dem neuen Vertriebsmodell "MIVO Your Price" ist MIVO die einzige Vorteilsplattform im europäischen Markt, bei der Produkte und Dienstleistungen zum individuell gewünschten Preis erworben werden können. https://www.mitarbeitervorteile.de/ Vip District ist eine Mitarbeiterengagement-Plattform, die auf einem hochgradig anpassbaren modularen SaaS-Modell basiert und es Unternehmen ermöglicht, ein Mitarbeiterportal in responsivem Design oder als App zu erstellen. Es handelt sich um eine All-in-one-Plattform mit Lösungen für Vorteile und Rabatte, Anreize und Anerkennung, interne Kommunikation, CSR-Tools und vieles mehr. Gegründet im Jahr 2010 und mit Hauptsitz in Barcelona verfügt Vip District über ein Team von mehr als 130 Mitarbeitern, das die Märkte in Spanien, Italien, Portugal, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden bedient. Die Plattform wird von mehr als 6 Millionen Nutzern genutzt - für über 700 Unternehmen unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Branchen wie Bankwesen, Versicherungen, Beratung, Industrie und Dienstleistungen. https://vipdistrict.com/de/ Die Degussa Bank AG bietet Finanzdienstleistungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an. Als einzige Worksite-Bank Deutschlands betreibt sie Bankfilialen auf dem Betriebsgelände von Partnerunternehmen und berät zudem über ihren innovativen digitalen Bank-Shop. Das Frankfurter Unternehmen beschäftigt circa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt über eine Bilanzsumme von rund 6,5 Milliarden Euro. http://www.degussa-bank.de/ Pressekontakt: Degussa Bank AG Arno Rackow Theodor-Heuss-Allee 74 60486 Frankfurt am Main +49 69 3600-2610 mailto:presse@degussa-bank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129654/5549339 OTS: Degussa Bank AG