Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu den Unruhen in Frankreich

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu den Unruhen in Frankreich:

"Der Aufstand erinnert fatal an die Unruhen im Herbst 2005, als Frankreich in eine Staatskrise stürzte. Konservative und rechtsextreme Stimmen fordern deshalb den Präsidenten auf, den Notstand zu verhängen. Dieses Mal solle das Feuer ausgetreten werden, bevor es sich zu einem Flächenbrand ausweitet. Doch 2023 ist nicht 2005. Arbeitslosigkeit und Kriminalität sind in den meisten der Vorstädte zwar immer noch überdurchschnittlich hoch. Aber in den letzten 18 Jahren ist viel Geld geflossen, um die Lage zu verbessern. Ein Problem hingegen hat sich verschärft: das schlechte Verhältnis zwischen den Ghettobewohnern und den Ordnungshütern. Darin liegt der soziale Sprengstoff, der nur mit Fingerspitzengefühl zu lösen ist."/ra/DP/he