Rot-grün-roter Koalitionsvertrag für Bremen wird unterzeichnet

BREMEN (dpa-AFX) - Im kleinsten Bundesland Bremen wird am Montag (11.30 Uhr) offiziell der neue Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linkspartei unterzeichnet. Am Mittwoch steht dann im Landesparlament, der Bremischen Bürgerschaft, die Wahl der neuen Landesregierung unter Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) an.

Rot-Grün-Rot regiert in Bremen seit 2019 gemeinsam. Für die Neuauflage der Koalition will das in Westdeutschland einmalige Bündnis Schwerpunkte auf Bildung, Arbeit, Klima und eine lebenswerte Stadtgesellschaft legen. Am Wochenende hatten die drei Parteien auf getrennten Parteitagen jeweils mit großen Mehrheiten den ausgehandelten Koalitionsvertrag gebilligt./fko/DP/he