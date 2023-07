TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Juli 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. Juli 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Manz, Hauptversammlung, Filderstadt 10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung, Berlin 10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung, Blaubeuren 10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Halbjahres-Pk, Berlin 11:00 DEU: Funkwerk, Hauptversammlung, Erfurt 12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 DEU: Handelsbilanz 05/23 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 06/23 SONSTIGE TERMINE 09:30 EUR: EuGH-Urteil zu Facebooks Zusammenführung von Nutzerdaten 10:00 DEU: Beginn mündliche Verhandlung am Bundesverfassungsgericht über Ausschluss der NPD aus staatlicher Parteienfinanzierung 10:30 DEU: Pk Bankenverband BVR: Konsolidierten Jahresabschluss der genossenschaftlichen Finanzgruppe (Präsenz und digital) DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die rund 280 000 Beschäftigen im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Leipzig 11:00 DEU: Konferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) zum Thema Versicherungsregulierung, Berlin 13:00 DEU: Industriepolitische Konferenz IGBCE-Stiftung Arbeit und Umwelt + 13.30 Moderiertes Zwiegespräch zwischen Habeck und Vassiliadis zum Thema: «Transformation der chemischen Industrie: Was hat der Bund auf dem Zettel?» 15:00 ARG: Mercosur-Gipfel, Puerto Iguazú HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

