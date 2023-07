Unruhen in Frankreich lassen nach - Deutlich weniger Festnahmen

Paris (Reuters) - Nach den schweren Unruhen in Frankreich hat sich die Lage den Behörden zufolge inzwischen weiter entspannt.

Das Innenministerium teilte am Montag mit, die Ausschreitungen hätten zwar auch in der vergangenen Nacht angehalten. In diesem Zusammenhang seien aber nur 157 Personen festgenommen worden nach 700 in der Nacht zuvor und 1300 in der Nacht zu Samstag. Vorläufigen Zahlen zufolge sind zuletzt 350 Häuser und 300 Autos beschädigt worden. Drei Polizisten wurden demnach in der Nacht zu Montag verletzt. Insgesamt waren erneut 45.000 Beamte im Einsatz. Die Krawalle wurden ausgelöst durch den Tod eines 17-Jährigen nordafrikanischer Abstammung, der am vergangenen Dienstag bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen worden war.

Am Sonntag hatte sich die Großmutter des Jugendlichen für ein Ende der Unruhen ausgesprochen. Zuvor war es nächtelang zu schweren Ausschreitungen gekommen, bei denen auch Rathäuser angegriffen und Geschäfte geplündert wurden. Die Unruhen setzen die Regierung von Präsident Emmanuel Macron nach wochenlangen Demonstrationen gegen die umstrittene Rentenreform weiter unter Druck. Wegen der Ausschreitungen hatte Macron kurzfristig einen Deutschland-Besuch abgesagt.

(Bericht von Tassilo Hummel, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)